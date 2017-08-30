 استراليا ترحل خمسة صينيين وصلوا إلى شواطئها على متن قارب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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استراليا ترحل خمسة صينيين وصلوا إلى شواطئها على متن قارب

استراليا ترحل خمسة صينيين وصلوا إلى شواطئها على متن قارب
المناطق _ سيدني

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب للصحفيين في كانبرا، اليوم الأربعاء، إن بلادها رحلت خمسة صينيين كان قاربهم قد توقف في جزيرة أسترالية نائية، ووجهت السلطات اتهامات لرجلين على متن القارب بتهريب البشر.
وقالت بيشوب عقب صدور تقرير في صحيفة “سيدني مورنينج هيرالد” صباح اليوم، إنه تم ترحيل خمسة رجال إلى البر الرئيسي للصين بعد أن وصل قاربهم إلى جزيرة سايباي 150/ كم شمال كيب يورك في أقصى شمال أستراليا.
ووصل القارب إلى الجزيرة في 20 أغسطس الجاري. وتم اتهام مواطن صيني ورجل من بابوا غينيا الجديدة كانا على متن القارب بتهريب البشر وتم التحفظ عليهما. ولم يتضح مصير الصينيين الخمسة الذين تم ترحيلهم إلى الصين.
وقال مكتب وزير الهجرة لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن هؤلاء الأشخاص لم يطلبوا اللجوء.

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