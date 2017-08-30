فنون حائل تدعو للمشاركة في مسابقة “معرض الفن السعودي المعاصر 24”

دعت جمعية الثقافة والفنون بحائل، الفنانين التشكيليين بالمشاركة في مسابقة “معرض الفن السعودي المعاصر 24”.

وقال مشرف لجنة الفنون التشكيلية، سعود المبحل، إن المسابقة تهدف لتقديم أعمال مبتكرة من خلال قراءة جديدة لتراث الفن السعودي.

وشدد المبحل على سرعة المشاركة، وتسليم الأعمال في مقر الجمعية بالفترة المسائية، منوهًا إلى كتابة بيانات الفنان ووسائل التواصل معه، خلف العمل.

وأوضح المبحل أن لجنة مكونة من ثلاثة فنانين ستختار الأعمال التشكيلية المميزة، وسترشح الأعمال المختارة للدخول في المسابقة، لعرضها على اللجنة النهائية في الوزارة لاختيار الأعمال الفائزة.