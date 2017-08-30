 فنون حائل تدعو للمشاركة في مسابقة “معرض الفن السعودي المعاصر 24” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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فنون حائل تدعو للمشاركة في مسابقة “معرض الفن السعودي المعاصر 24”

فنون حائل تدعو للمشاركة في مسابقة “معرض الفن السعودي المعاصر 24”
المناطق _ حائل

دعت جمعية الثقافة والفنون بحائل، الفنانين التشكيليين بالمشاركة في مسابقة “معرض الفن السعودي المعاصر 24”.

وقال مشرف لجنة الفنون التشكيلية، سعود المبحل، إن المسابقة تهدف لتقديم أعمال مبتكرة من خلال قراءة جديدة لتراث الفن السعودي.

وشدد المبحل على سرعة المشاركة، وتسليم الأعمال في مقر الجمعية بالفترة المسائية، منوهًا  إلى كتابة بيانات الفنان ووسائل التواصل معه، خلف العمل.

وأوضح المبحل أن لجنة مكونة من ثلاثة فنانين ستختار الأعمال التشكيلية المميزة، وسترشح الأعمال المختارة للدخول في المسابقة، لعرضها على اللجنة النهائية في الوزارة لاختيار الأعمال الفائزة.

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