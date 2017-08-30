 هبوط اضطراري لطائرة “أوسبري” أمريكية في مطار باليابان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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هبوط اضطراري لطائرة “أوسبري” أمريكية في مطار باليابان

هبوط اضطراري لطائرة “أوسبري” أمريكية في مطار باليابان
المناطق _ وكالات

ذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء صباح اليوم الأربعاء، أن طائرة “أوسبري” أمريكية هبطت اضطراريًا في مطار بجنوب غرب اليابان بسبب احتمال تعرضها لمشكلات في المحرك، في واقعة هي الأحدث لذلك الطراز المثير للجدل من الطائرات العسكرية.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مسؤول بالحكومة المحلية، أن الطائرة المروحية الهجين هبطت في مطار أويتا مساء أمس الثلاثاء بعد إقلاعها من محطة إيواكوني الجوية التابعة للبحرية الأمريكية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو حريق. وكانت الطائرة في طريقها إلى محطة جوية أمريكية بجزيرة أوكيناوا جنوب البلاد حيث مقرها. وفي السنوات الأخيرة واجهت طائرات “أوسبري” سلسلة من الحوادث الكبيرة أسفرت عن وفيات وإصابات.

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