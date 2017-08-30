وزارة الطاقة: تأهل 25 شركة لمشروع دومة الجندل لطاقة الرياح

أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق مرحلة تقديم العطاءات لمشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف لإنتاج 400 ميجاواط من الكهرباء من طاقة الرياح.

وقال المكتب في بيان نقلته “وكالة الأنباء السعودية”، أن 25 شركة تأهلت للمشروع حيث تم تصنيف الشركات المؤهلة إلى ثلاث فئات، هي فئة “مديري المشاريع” أو فئة “المديرين الفنيين” أو كلتا الفئتين، بناءً على خبراتها السابقة في العمل على مشاريع الإنتاج المستقل للكهرباء التي تندرج ضمن هذا الحجم.

واوضح أن المتطلبات الفنية لمشاريع المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة اشتملت على ضرورة توطين 30% من سلسلة القيمة كمتطلب أساسي، مبينا أنه ستزيد نسبة التوطين في المراحل القادمة لضمان تحقيق أهداف البرنامج الرامية إلى توفير ودعم نمو سلسلة القيمة المضافة للطاقة المتجددة بالمملكة .

وبين أن المرحلة الأولى من البرنامج تضم أيضاً مشروع سكاكا لإنتاج 300 ميجاواط من الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في منطقة الجوف، الذي سيتم الإعلان عن نتائج عروضه في 13 محرم 1439 هـ الموافق 3 أكتوبر 2017 .

وأضاف المكتب أنه سيتم الإعلان عن الشركة الفائزة في 27 نوفمبر، مبينا أن مشروعي سكاكا ودومة الجندل من فئة إنتاج الطاقة المستقل ، وسيكونان مدعومين بتوقيع اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة 25عاماً لمشروع سكاكا و20 عاماً لمشروع دومة الجندل.

وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح الى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة قبل نهاية العام الحالي، انسجاماً مع استهداف الوصول إلى 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2023.

و تستهدف المرحلة الأولى من برنامج الطاقة المتجددة إنتاج نحو 700 ميجاواط من عدة مصادر من الطاقة المتجددة، ويشتمل البرنامج على مصادر متنوعة، بما فيها الطاقة الشمسية، بشكل أساسي، وطاقة الرياح وتكنولوجيا تحويل النفايات، بالإضافة إلى طاقة الغاز النظيفة.

وكان مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قد أعلن في يوليو الماضي عن طلب عُروض التأهُّل لمشروع دومة الجندل، بمنطقة الجوف، لإنتاج 400 ميجاواط من الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، مبينا حينها ان الموعد النهائي لتقديم عُروض هو 10 أغسطس 2017.