 مجلس الأمن يندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق اليابان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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مجلس الأمن يندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق اليابان

مجلس الأمن يندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق اليابان
المناطق _ نيويورك

ندد مجلس الأمن بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان يوم الثلاثاء ووصفه بأنه تهديد “شائن” وطالب بيونجيانج بالكف عن إطلاق مزيد من الصواريخ والتخلي عن أسلحتها وبرامجها النووية.

وقال المجلس المكون من 15 دولة في بيان إن من المهم للغاية أن تتخذ كوريا الشمالية إجراءات فورية وملموسة لخفض التوتر وطالب جميع الدول بتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على بيونجيانج.

كما عبر المجلس عن “التزامه بحل سلمي ودبلوماسي وسياسي”.

وذكرت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: “العالم متحد ضد كوريا الشمالية ولا شك في ذلك.. حان الوقت لنظام كوريا الشمالية كي يعترف بالخطر الذي يضع نفسه فيه.. الولايات المتحدة لن تسمح باستمرار جموحه”.

ولا يهدد البيان الذي صاغته الولايات المتحدة وجرت الموافقة عليه بالإجماع بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية لكن السفير الياباني بالمنظمة الدولية كورو بيشو قال للصحفيين “آمل قطعا أن نتمكن من استصدار قرار قوي لمتابعة (ما جاء في)…هذا البيان”.

ويقول دبلوماسيون إن الصين وروسيا اللتين تتمتعان بحق النقض “الفيتو” في المجلس تعتبران فقط أن إطلاق صاروخ طويل المدى أو سلاح نووي هو السبب لفرض مزيد من العقوبات الدولية.

وكان مجلس الأمن فرض هذا الشهر بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية قد تقلص إيراداتها السنوية من الصادرات البالغة ثلاثة مليارات بمقدار الثلث وذلك بعد أن أطلقت صاروخين طويلي المدى في يوليو.

ودعا سفير الصين بالأمم المتحدة ليو جيه يي كل الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الاستفزازات المتبادلة التي قد تزيد من تدهور الوضع الإقليمي”

أما السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا فقال للمجلس أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للقضايا التي تعصف بشبه الجزيرة الكورية.

ودعت الصين وروسيا الولايات المتحدة إلى وقف نشر منظومة دفاع صاروخي تعرف باسم ثاد في كوريا الجنوبية. وأضاف نيبنزيا أنه يجب الحد من التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول.

كما اعترضتا على الدول التي تفرض عقوبات أحادية على أشخاص أو شركات متصلة بكوريا الشمالية. وكانت الولايات المتحدة أدرجت الأسبوع الماضي 16 شركة وفردا من الصين وروسيا وسنغافورة على قائمة سوداء بسبب تعاملات تجارية مع كيانات كورية شمالية محظورة.

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