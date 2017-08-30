 تصفيات مونديال 2018: تثبيت عقوبة اعتبار بوليفيا خاسرة لمباراتين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إجلاء سكان في تكساس خوفاً من انفجار مصنع كيماوي حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية الأضاحي تنعش أسواق المواشي في الجوف والأمانة تجهز المسالخ تصفيات مونديال 2018: تثبيت عقوبة اعتبار بوليفيا خاسرة لمباراتين مجلس الأمن يندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق اليابان وزارة الطاقة: تأهل 25 شركة لمشروع دومة الجندل لطاقة الرياح هبوط اضطراري لطائرة “أوسبري” أمريكية في مطار باليابان فنون حائل تدعو للمشاركة في مسابقة “معرض الفن السعودي المعاصر 24” استراليا ترحل خمسة صينيين وصلوا إلى شواطئها على متن قارب تعليم صبيا ينهي إجراءات صرف البدلات بأثر رجعي الأرصاد:تكون السحب الرعدية الممطرة على 5 مدن تقنية جديدة يمكنها شحن هاتفك الذكى من الملابس

تصفيات مونديال 2018: تثبيت عقوبة اعتبار بوليفيا خاسرة لمباراتين

تصفيات مونديال 2018: تثبيت عقوبة اعتبار بوليفيا خاسرة لمباراتين
المناطق _ سويسرا

رفضت “محكمة التحكيم الرياضي” (كاس) أمس (الثلثاء) الإستئناف الذي تقدّمت به بوليفيا، مثبتة قرار “الإتحاد الدولي لكرة القدم” (فيفا) باعتبار منتخبها خاسراً مباراتين ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهّلة إلى كأس العالم في كرة القدم 2018، ما يفقدها أي أمل في بلوغ المونديال الذي تستضيفه روسيا السنة المقبلة.

وأكدت المحكمة بذلك قرار لجنة الإستئناف في “فيفا” التي كانت رفضت طلب الإتحاد البوليفي إلغاء العقوبة التي فرضتها اللجنة التأديبية لدى الإتحاد الدولي، لإشراك بوليفيا لاعباً غير مؤهّل لذلك.

وفقدت بوليفيا بذلك أي أمل ببلوغ المونديال، أكان عبر التأهل المباشر المحصور بالمنتخبات الأربعة الأولى في المجموعة الأميركية الجنوبية، أو عن طريق الملحق الذي يخوضه صاحب المركز الخامس مع بطل أوقيانيا. ولم تبلغ بوليفيا المونديال منذ عام 1994.

وتحتل بوليفيا المركز التاسع قبل الأخير برصيد 10 نقاط من 14 مباراة، بفارق 23 نقطة عن البرازيل المتصدّرة، و12 نقطة عن الأرجنتين الخامسة حالياً، قبل أربع جولات على انتهاء التصفيات.

وبموجب تثبيت العقوبة، تعتبر بوليفيا خاسرة (بنتيجة صفر-3) في مباراتيها أمام البيرو (فازت بوليفيا 2-صفر) وتشيلي (انتهت بالتعادل السلبي) ضمن التصفيات في أيلول (سبتمبر) 2016.

ويعزّز تثبيت العقوبة موقع تشيلي في المركز الرابع مع 23 نقطة.

وفرضت العقوبة على بوليفيا على خلفية مشاركة المدافع نلسون كابريرا في المباراتين. وولد كابريرا (33 عاماً) في الباراغواي وسبق له تمثيل منتخبها في مباراة وديّة عام 2007، قبل تجنيسه من بوليفيا في شباط (فبراير) 2016.

وتمنع قوانين “فيفا” أي لاعب من تغيير منتخبه ما لم يكن قد أقام لمدة خمسة أعوام على الأقل في بلده الجديد، أي حتى 2018 في حالة كابريرا الذي اقتصرت إقامته على ثلاثة أعوام.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>