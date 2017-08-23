180 ألف ساعة مسح نفذتها الكشافة في مشعري منى وعرفات

أنهى الكشافة المشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بالمشاعر المقدسة يوم أمس عملية مسح مشعري منى وعرفات، نفذوا خلالها 180 ألف ساعة مسح في المشعرين ونفذها قرابة خمسة ألاف كشاف وجوال وقائد منذ مطلع شهر ذي الحجة هذا العام.

واشار مسئول الشؤون الفنية الدكتور غانم بن سعد الغانم بأن عملية المسح كانت على فترتين صباحية ومسائية، وتهدف إلى جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات, والتعرف على المعالم، حتى يتمكن الكشافة بدء من مساء امس من القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة .

واضاف الغانم بأن المعلومات يتم تسجيلها في سجل دليل المسح ثم تبويبها ومراجعتها ومطابقتها مع بيانات وزارة الحج والعمرة والجهات الحكومية الأخرى ومؤسسات الطوافة ومن ثم يتم إدخالها في الحاسب الآلي لحفظها وإصدار الدليل الإرشادي العام حيث تنطلق أعمال الإرشاد للحجاج التائهين مع صعود أفواج الحجيج إلى المشاعر المقدسة .