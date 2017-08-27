 القضاء الأمريكي يوجه تهما لـ 15 شخصا من أمن أردوغان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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القضاء الأمريكي يوجه تهما لـ 15 شخصا من أمن أردوغان

القضاء الأمريكي يوجه تهما لـ 15 شخصا من أمن أردوغان
المناطق _ واشنطن

وجهت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة الثلاثاء، اتهامات لـ 19 شخصا بينهم 15 من الأمن التركي على صلة بشجار وقع في مايو الماضي بين محتجين وحراس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال مكتب المدعي الأمريكي بمقاطعة كولومبيا في بيان أمس الثلاثاء: “جميع المتهمين التسعة عشر متهمون بالتآمر لارتكاب جريمة عنيفة وبجريمة التحيز، وأن الحد الأقصى للعقوبة عن هذه التهمة السجن 15 عاما وقد تؤدي جريمة التحيز إلى عقوبات أطول”.

وأكد البيان توجيه اتهامات ضد 16، وأن لائحة الاتهام التي صدرت الثلاثاء، أضافت ثلاثة للقائمة، هم محسن كوسا ويوسف أيار وهاريتين إرين، وهم من بين 15 من أفراد أمن الرئيس التركي يواجهون اتهامات، ولم يحدد البيان أسماء الآخرين المدرجين في القائمة.

يذكر أن حراس أمن أردوغان قاموا في مايو الماضي، بمهاجمة محتجين سلميين معارضين للزعيم التركي خارج مقر إقامة السفير خلال زيارة أردوغان للولايات المتحدة.

وزادت الواقعة التي حدثت بعد لقاء أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض من توتر العلاقات بين البلدين.

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