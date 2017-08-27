الأردن والعراق يستأنفان حركة المسافرين والشحن عبر الحدود

قررت حكومة المملكة الاردنية الهاشمية فتح معبر طريبيل الحدودي مع جمهورية العراق اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق للثلاثين من 2017.

وبحسب بيان مشترك للحكومتين فإن ذلك يأتي في اطار سعي الحكومتين وحرصهما الدائم على تعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات ، وتعبيرا عن الرغبة المشتركة وارادة البلدين في تمتين اواصر الاخوة والتعاون لما فيه مصلحة شعبيهما الجارين الشقيقين ، وتزامنا مع الانتصارات المظفرة التي تحققها القوات العراقية البطلة في تحرير الارض وبسط سيادة الدولة والحاق الهزيمة بعصابة داعش الارهابية والتي ادت الى عودة الحياة الى المدن العراقية والمناطق الحدودية ، وتكريسا للجهود المشتركة التي قام بها البلدان بما فيها الزيارات المتبادلة على اعلى المستويات.

وجاء في البيان المشترك أن إعادة فتح معبر طريبيل جاء بعد تأمين الطريق الدولي من اعتداءات العصابات الاجرامية سيشكل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين عن طريق هذا الشريان الحيوي في مختلف المجالات الانسانية والاقتصادية ولا سيما التجارية حيث سيسهل حركة تنقل المواطنين والبضائع في الاتجاهين.

وتعهدت الحكومتان ببذل كل الجهود من خلال تعاونهما المشترك لتحقيق الانسيابية في تنقل المواطنين والشاحنات في الاتجاهين.