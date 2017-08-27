تبريد مناخ منشأة الجمرات بـ “رذاذ الماء”

نفذت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مشروع تبريد مناخ منشأة الجمرات والاستفادة من المرحلة الأولى من المشروع في موسم حج هذا العام 1438هـ, وذلك بتغطية كامل مساحات الساحة الغربية للجمرات, وطرق العودة من الجمرات إلى مشعر منى.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة المهندس جلال كعكي, أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشروعات التي تشرف على تنفيذها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة هذا العام بالمشاعر المقدسة, وتحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس الهيئة.

وأبان كعكي أن المشروع سيسهم في تخفيف درجات حرارة الجو على الحجاج, بالإضافة لرفع المشقة عن العابرين في ساحات منشأة الجمرات, وكذلك طرق العودة إلى مشعر منى.

وأشار إلى أن شبكة تنفيذ مشروع تبريد مناخ منشأة الجمرات لأكثر من 10 الآف متر طولي, سيتم تنصيب نحو 750 عامودًا لرش رذاذ الماء المبرّد عبر محطتين رئيسيتين, مشيرًا إلى أن الكمية المستخدمة في رش رذاذ الماء المبرد تبلغ 235 مترًا مكعبًا في الساعة، وستعمل أعمدة الرش على فترات متواصلة طوال أيّام الحج في مشعر منى ومنشأة الجمرات, وذلك بهدف تخفيف العبء على الحجاج أثناء تنقلاتهم للوصول لمنشأة الجمرات للرمي بكل يسر وسهولة