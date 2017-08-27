 فريق طبى ينقذ قدم سبعيني من البتر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

معتقل سياسي يصفع خامنئي بعمل جريء دراسة: حارب الخرف بتناول البرتقال بلدية الشوقية بمكة المكرمة تصادر ” 900 ” كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك فريق طبى ينقذ قدم سبعيني من البتر تبريد مناخ منشأة الجمرات بـ “رذاذ الماء” الأردن والعراق يستأنفان حركة المسافرين والشحن عبر الحدود القضاء الأمريكي يوجه تهما لـ 15 شخصا من أمن أردوغان القيادة تهنئ رئيس جمهورية ترينيداد وتوباغو بذكرى اليوم الوطني لبلاده 180 ألف ساعة مسح نفذتها الكشافة في مشعري منى وعرفات إجلاء سكان في تكساس خوفاً من انفجار مصنع كيماوي حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية الأضاحي تنعش أسواق المواشي في الجوف والأمانة تجهز المسالخ

فريق طبى ينقذ قدم سبعيني من البتر

فريق طبى ينقذ قدم سبعيني من البتر
المناطق _ جدة

نجح فريق طبى جراحي بمشاركة استشاري تجميل وعظام بمستشفى الملك فهد، في إنقاذ قدم وساق رجل مقيم، من البتر بعد التهابه وتهتك الكاحل الأيسر وفقد جلدي وعظمى بالكاحل الأيسر.

وكان المريض السبعيني فقد القدرة على الحركة والسير، حيث قام الفريق الطبي المكون من الدكتور سالم باسلامة استشاري الجراحة العامة، والدكتور عبد الهادي العمودي استشاري جراحة العظام والاليزاروف، والدكتور ياسر بدر الدين استشاري جراحه التجميل، بتثبيت الكاحل بمثبت خارجي وتنظيف الأنسجة الميتة.

ونجح الدكتور ياسر بدر الدين في تغطيه الجزء المفقود من الكاحل بشرائح جلديه من الساق بعلمية جراحية استغرقت ساعتين ونصف.

وأكد الفريق الطبي أن العملية حققت نجاحًا، مبينًا أن المريض يتمتع بحالة صحية مستقرة بعد نجاح العملية وإنقاذ قدمه وساقه من البتر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>