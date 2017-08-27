فريق طبى ينقذ قدم سبعيني من البتر

نجح فريق طبى جراحي بمشاركة استشاري تجميل وعظام بمستشفى الملك فهد، في إنقاذ قدم وساق رجل مقيم، من البتر بعد التهابه وتهتك الكاحل الأيسر وفقد جلدي وعظمى بالكاحل الأيسر.

وكان المريض السبعيني فقد القدرة على الحركة والسير، حيث قام الفريق الطبي المكون من الدكتور سالم باسلامة استشاري الجراحة العامة، والدكتور عبد الهادي العمودي استشاري جراحة العظام والاليزاروف، والدكتور ياسر بدر الدين استشاري جراحه التجميل، بتثبيت الكاحل بمثبت خارجي وتنظيف الأنسجة الميتة.

ونجح الدكتور ياسر بدر الدين في تغطيه الجزء المفقود من الكاحل بشرائح جلديه من الساق بعلمية جراحية استغرقت ساعتين ونصف.

وأكد الفريق الطبي أن العملية حققت نجاحًا، مبينًا أن المريض يتمتع بحالة صحية مستقرة بعد نجاح العملية وإنقاذ قدمه وساقه من البتر.