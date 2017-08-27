 دراسة: حارب الخرف بتناول البرتقال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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دراسة: حارب الخرف بتناول البرتقال

دراسة: حارب الخرف بتناول البرتقال
المناطق - الرياض

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن تناول البرتقال يوميا يخفض خطر الإصابة بالخرف، ووفقا لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فوجد الباحثون أن الاستهلاك اليومى لأى من الحمضيات مثل البرتقال أو الجريب فروت أو الليمون يمكن أن يقلل من فرص تطور مشاكل الدماغ المستعصية “الخرف” بمقدار 25% تقريبا.

وتشير النتائج التى توصل إليها فريق من العلماء فى جامعة توهوكو فى اليابان، إلى أن البرتقال يمكن أن يكون سلاحا قويا ضد المرض الذى يطلق عليه وباء العصر الحديث.

وقد أشارت الدراسة إلى أن الحمضيات يمكن أن تحمى الدماغ ضد الأضرار التى تؤدى إلى الخرف أو مرض الزهايمر، حيث إن حمض الستريك الموجود فى الحمضيات يحتوى على مادة “نوبليتين” الكيميائية التى قد تبين أنها تعمل إبطاء أو عكس ضعف الذاكرة.

وقال باحثون بقيادة جامعة لندن وجامعة ليفربول إن إجمالى المتضررين من الخرف سيقفز 60% بمعدل 1.2 مليون شخص فى إنجلترا وحدها بحلول عام 2040.

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