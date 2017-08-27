 معتقل سياسي يصفع خامنئي بعمل جريء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رمز أخضر جديد لأرقام الهواتف في واتساب .. لكن لمن سيضاف ؟ مخطط حوثي للسيطرة على صنعاء بالكامل آرسنال يرفض عرض ضم سانشيز معتقل سياسي يصفع خامنئي بعمل جريء دراسة: حارب الخرف بتناول البرتقال بلدية الشوقية بمكة المكرمة تصادر ” 900 ” كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك فريق طبى ينقذ قدم سبعيني من البتر تبريد مناخ منشأة الجمرات بـ “رذاذ الماء” الأردن والعراق يستأنفان حركة المسافرين والشحن عبر الحدود القضاء الأمريكي يوجه تهما لـ 15 شخصا من أمن أردوغان القيادة تهنئ رئيس جمهورية ترينيداد وتوباغو بذكرى اليوم الوطني لبلاده 180 ألف ساعة مسح نفذتها الكشافة في مشعري منى وعرفات

معتقل سياسي يصفع خامنئي بعمل جريء

معتقل سياسي يصفع خامنئي بعمل جريء
المناطق - وكالات

قالت المعارضة الإيرانية، إن سجينا سياسيا أقدم على تمزيق صورة للمرشد الإيراني علي خامنئي، خلال خضوعه للمحاكمة غربي العاصمة طهران.

وذكرت منظمة مجاهدي خلق على موقعها الإلكتروني أن السجين السياسي هو مهدي فراحي، وقد أقدم على هذه الخطوة الاحتجاجية في محكمة كرج، الاثنين الماضي.

وقال الموقع “قام السجين سياسي مهدي فراحي في ما يسمى بمحكمة كرج.. بكسر إطار صورة الولي الفقيه للنظام الرجعي الموجودة في المحكمة..”.

وأضاف أن فراحي عمد بعد ذلك إلى “تمزيق صورة خامنئي احتجاجا على اختلاق دعاوي كيدية ضده”، ما دفع الأمن إلى إخلاء قاعة المحكمة.

وحسب التقارير الواردة للمعارضة، فإن مصير فراحي بعد تمزيق صورة خامنئي بات مجهولا، إذ لم “تتوافر أي أخبار عن هذا السجين السياسي بعد هذه العملية البطولية”.

وأشارت منظمة مجاهدي خلق أن الأمن الإيراني كان قد نقل فراحي الاثنين الماضي “إلى مايسمى بمحكمة كرج رقم 7 لاختلاق دعاوي كيدية جديدة لهذا السجين السياسي”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>