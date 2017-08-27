معتقل سياسي يصفع خامنئي بعمل جريء

قالت المعارضة الإيرانية، إن سجينا سياسيا أقدم على تمزيق صورة للمرشد الإيراني علي خامنئي، خلال خضوعه للمحاكمة غربي العاصمة طهران.

وذكرت منظمة مجاهدي خلق على موقعها الإلكتروني أن السجين السياسي هو مهدي فراحي، وقد أقدم على هذه الخطوة الاحتجاجية في محكمة كرج، الاثنين الماضي.

وقال الموقع “قام السجين سياسي مهدي فراحي في ما يسمى بمحكمة كرج.. بكسر إطار صورة الولي الفقيه للنظام الرجعي الموجودة في المحكمة..”.

وأضاف أن فراحي عمد بعد ذلك إلى “تمزيق صورة خامنئي احتجاجا على اختلاق دعاوي كيدية ضده”، ما دفع الأمن إلى إخلاء قاعة المحكمة.

وحسب التقارير الواردة للمعارضة، فإن مصير فراحي بعد تمزيق صورة خامنئي بات مجهولا، إذ لم “تتوافر أي أخبار عن هذا السجين السياسي بعد هذه العملية البطولية”.

وأشارت منظمة مجاهدي خلق أن الأمن الإيراني كان قد نقل فراحي الاثنين الماضي “إلى مايسمى بمحكمة كرج رقم 7 لاختلاق دعاوي كيدية جديدة لهذا السجين السياسي”.