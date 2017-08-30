 مخطط حوثي للسيطرة على صنعاء بالكامل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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مخطط حوثي للسيطرة على صنعاء بالكامل

مخطط حوثي للسيطرة على صنعاء بالكامل
المناطق - وكالات

كشفت مصادر يمنية عن مخطط لمليشيات الحوثي أعدته للسيطرة على الجزء الجنوبي من صنعاء حيث تنتشر قوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ووفق ما نقلته “سكاي نيوز” عن المصادر اليمنية، فإن ميليشيات الحوثي انقسمت لتنفيذ مخطط السيطرة الكاملة على صنعاء إلى تيارين.

وحسب المصادر، فإن التيار الأول سياسي ويقوده رئيس المجلس السياسي الانقلابي صالح الصماد والناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام بهدف التفاوض وإلهائه عن ما يقوم به التيار الثاني.

وكشفت المعلومات أن التيار الثاني أوكلت له مهمة التحرك على الأرض عسكريا والسيطرة، ويقوده المكتب التنفيذي لميليشيات الحوثي بقيادة عبدالكريم الحوثي وهو عم زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.

وأكدت المصادر ذاتها أن ميليشيات الحوثي تعتزم العمل على خمسة محاور لإنجاح مخطط السيطرة الكاملة على صنعاء بعد تفاقم الخلاف مع حليفهم علي عبدالله صالح.

وأبرز هذه المحاور فرض حالة الطوارئ وتعيين رؤساء دوائر قضائية في صنعاء يدينون بالولاء لميليشيات الحوثي تمهيدا لمحاكمة من أسموهم بالخونة في إشارة إلى قيادات حزب صالح بالإضافة إلى إحداث تغييرات في وزارة الداخلية والأجهزة الأمينة وإقالة الموالين لصالح واستبدالهم بعناصر حوثية تدربت في إيران وتشديد الرقابة على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام.

يشار إلى أن العلاقة بين الحوثي وصالح، طرفي الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن، توترت وتطور الخلاف إلى اشتباكات مسلحة بينهما.

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