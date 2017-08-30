 أرتست سعودية تطلق عربة متنقلة لـ “الميك آب” بالرياض.. وتكشف: من هنا جاءتني الفكرة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس بلدية حفر الباطن يتفقد المسلخ العام وسوق المواشي طبيبة بالرياض تروي تفاصيل اقتحام منزلها وخطف طفلتها.. الخاطف مفاجأة! ارتفاع الدولار من أقل مستوى مقابل الين في 4 أشهر أمانة عسير تستعد لاستقبال الأضاحي غداً الخميس بمسلخ أبها النموذجي أرتست سعودية تطلق عربة متنقلة لـ “الميك آب” بالرياض.. وتكشف: من هنا جاءتني الفكرة! تنفيذ أطول طرق للمشاة في العالم لتنقلات الحجيج بالمشاعر موظف سعودي يعثر على 5 آلاف دولار بمطار “جدة”.. هكذا جاءت ردة فعله! تطورات رهيبة في حالة فتاة “النصف طن” المصرية.. هذا ما ستفعله مساء اليوم على “كورنيش “أبو ظبي”! 180 ألف ساعة مسح نفذتها الكشافة في مشعري منى وعرفات من هم فئة الدعاة والوعاظ الذي طالب “صالح الفوزان” بإبعادهم عن الحج؟! تجمهر 400 حاج وإغلاق للشارع وعرقلة الحركة المرورية في مكة..والسبب العراق والأردن يعيدان افتتاح معبر طريبيل الحدودي

أرتست سعودية تطلق عربة متنقلة لـ “الميك آب” بالرياض.. وتكشف: من هنا جاءتني الفكرة!

أرتست سعودية تطلق عربة متنقلة لـ “الميك آب” بالرياض.. وتكشف: من هنا جاءتني الفكرة!
المناطق_الرياض

أطلقت ميك آب أرتست سعودية عربة متنقلة لـ”الميك آب” بالرياض على غرار عربات “الترك فود” مؤكدة أن فكرتها تهدف لاختصار وقت النساء.
وأوضحت أن عربتها المتنقلة مزودة بقسم للميك أرتست، مجهز بأدوات منتقاة لتزيين النساء في المناسبات والأفراح.
وبينت الفتاة أن الفكرة راودتها وهي في أحد شوارع أميركا عندما رأت بعض التركات ينفذن الفكرة، فقررت تنفيذ الفكرة لأنها تضمن توفير الراحة والخصوصية للنساء بما يتوافق مع عادات المملكة.
وقالت إنها تعمل في منتجات الميك آب المستوردة منذ 3 سنوات، لتتجاوز كل العقبات من تجهيز الترك داخليًّا لعدم وجود ورش مناسبة لتجهيزها، معلنة أن هدفها خدمة أكبر فئة من بنات جيلها بخدمتهن بوصول الأرتيست لهن.
ونوهت إلى أن المشروع غير مقتصر عليها، بل لكل ميك آب أرتيست سعودية تملك الموهبة ومنعها المكان من خلال التكاليف الباهظة لعمل المراكز الخاصة بالتجميل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>