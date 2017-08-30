أرتست سعودية تطلق عربة متنقلة لـ “الميك آب” بالرياض.. وتكشف: من هنا جاءتني الفكرة!

أطلقت ميك آب أرتست سعودية عربة متنقلة لـ”الميك آب” بالرياض على غرار عربات “الترك فود” مؤكدة أن فكرتها تهدف لاختصار وقت النساء.

وأوضحت أن عربتها المتنقلة مزودة بقسم للميك أرتست، مجهز بأدوات منتقاة لتزيين النساء في المناسبات والأفراح.

وبينت الفتاة أن الفكرة راودتها وهي في أحد شوارع أميركا عندما رأت بعض التركات ينفذن الفكرة، فقررت تنفيذ الفكرة لأنها تضمن توفير الراحة والخصوصية للنساء بما يتوافق مع عادات المملكة.

وقالت إنها تعمل في منتجات الميك آب المستوردة منذ 3 سنوات، لتتجاوز كل العقبات من تجهيز الترك داخليًّا لعدم وجود ورش مناسبة لتجهيزها، معلنة أن هدفها خدمة أكبر فئة من بنات جيلها بخدمتهن بوصول الأرتيست لهن.

ونوهت إلى أن المشروع غير مقتصر عليها، بل لكل ميك آب أرتيست سعودية تملك الموهبة ومنعها المكان من خلال التكاليف الباهظة لعمل المراكز الخاصة بالتجميل.