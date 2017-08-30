 180 ألف ساعة مسح نفذتها الكشافة في مشعري منى وعرفات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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180 ألف ساعة مسح نفذتها الكشافة في مشعري منى وعرفات

180 ألف ساعة مسح نفذتها الكشافة في مشعري منى وعرفات
المناطق_مكة

أنهى الكشافة المشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بالمشاعر المقدسة أمس، عملية مسح مشعري منى وعرفات، نفذوا خلالها 180 ألف ساعة مسح في المشعرين وقرابة خمسة آلاف كشاف وجوال وقائد منذ مطلع شهر ذي الحجة هذا العام.
وأوضح مسؤول الشؤون الفنية الدكتور غانم بن سعد الغانم، أن عملية المسح التي كانت على فترتين صباحية ومسائية، تهدف إلى جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات، والتعرف على المعالم، حتى يتمكن الكشافة من القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.
وأفاد الغانم، أن المعلومات يتم تسجيلها في سجل دليل المسح ثم تبويبها ومراجعتها ومطابقتها مع بيانات وزارة الحج والعمرة والجهات الحكومية الأخرى ومؤسسات الطوافة، ومن ثم يتم إدخالها في الحاسب الآلي لحفظها وإصدار الدليل الإرشادي العام حيث تنطلق أعمال الإرشاد للحجاج التائهين مع صعود أفواج الحجيج إلى المشاعر المقدسة

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