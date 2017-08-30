 تطورات رهيبة في حالة فتاة “النصف طن” المصرية.. هذا ما ستفعله مساء اليوم على “كورنيش “أبو ظبي”! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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تطورات رهيبة في حالة فتاة “النصف طن” المصرية.. هذا ما ستفعله مساء اليوم على “كورنيش “أبو ظبي”!

تطورات رهيبة في حالة فتاة “النصف طن” المصرية.. هذا ما ستفعله مساء اليوم على “كورنيش “أبو ظبي”!
المناطق_وكالات

نظمت مستشفى برجيل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، الذي تعالج فيه المصرية المعروفة بفتاة النصف طن إيمان عبدالعاطي جولة لها على كورنيش أبوظبي، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضحت إدارة المستشفى أن تنظيم الجولة جاء نزولا على رغبة إيمان في تناول الآيس كريم والتعرف على معالم أبوظبي السياحية.

وأكد مسؤول بالمستشفى أن الفريق الطبي المعالج قرر أن تقوم إيمان بجولة في تمام الساعة 6 مساء اليوم الأربعاء، على كورنيش أبوظبي، وتتناول الآيس كريم تلبية لرغبتها، على أن تعود للمستشفى مرة أخرى.

وكانت إيمان قد أعربت عن رغبتها في تناول الآيس كريم الذي تعشقه منذ صغرها، كما طلبت أن تخرج من المستشفى للتنزه، وهو ما استجابت له إدارة المستشفى.

من جانبها، توقعت الدكتورة انيتا داس، مسؤولة التغذية بالفريق الطبي المعالج لإيمان، أن يصل وزن إيمان لأقل من 100 كيلوغرام خلال ثلاث مراحل متبقية في العلاج.

الجدير بالإشارة أن إيمان فقدت كثيرا من وزنها، وبدأت البلع التدريجي للطعام، كما أنها نجحت في تناول وجباتها اعتمادا على نفسها، وأصبحت تتواصل بشكل جيد مع المتابعين لها من الطاقم الطبي، كما أصبحت تحرك ذراعيها بسهولة ويسر، وتعتمد على نفسها في تناول الطعام والأدوية.

وكانت إيمان قد أنهت المرحلة الأولى للعلاج، وستنتقل للمرحلة الثانية التي سيتم فيها إجراء عمليات جراحية تستهدف تخفيضا آخر للوزن، وتعديل شكل الجلد ليناسب الوزن المستهدف.

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