موظف سعودي يعثر على 5 آلاف دولار بمطار “جدة”.. هكذا جاءت ردة فعله!

كشف أحد منسوبي الخطوط السعودية ويُدعى عبد الرحمن فهد أبو هبرة، ويعمل مشرفاً على خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية التابعة للخطوط السعودية، قصة عثوره على أحد المبالغ المالية الضخمة على مغاسل الوضوء بمطار جدة.

يحكي “أبو هبرة” ذو الـ 29 عاماً، قصة عثوره على المبلغ المالي الضخم الذي يزيد على الخمسة آلاف دولار، قائلًا: “بينما كنت أتوضأ استعداداً لأداء صلاة العشاء، لاحظت على منطقة المغاسل وجود حزمة من المال وجهازي جوال”.

وأضاف: “لم يكن في تلك الأثناء سواي، فخرجت من فوري أستطلع المكان لعلي أجد من يبحث عن مفقوداته.. ولكن دون جدوى”، وفقًا لـ “سبق”.

يردف “أبو هبرة”: كنت متأكداً أن من يحمل مبلغاً يزيد على الخمسة آلاف دولار لا بد أنه مسافر، فانتظرت فترة هناك، غير أن الوقت يداهمني، فالعديد من الرحلات الدولية يعلن نداءها الأخير، فقررت التوجه إلى مكاتب الهيئة العامة للطيران المدني والشرطة وقطاعات أخرى بالمطار مستفسراً إن كان هناك من قدّم بلاغاً عن مفقودات شخصية.

ولفت “أبو هبرة” إلى أنهم أفادوه بالنفي وأخبروه بأنه يمكنه تسليمها، ولكن دون توثيق للحالة، مضيفًا: “فضّلت البحث عن صاحبها بنفسي، حيث توجهت إلى صالة المغادرة ومنطقة البوابات، ولم أفلح في العثور عليه حتى نهاية الدوام”.

وأوضح “أبو هبرة” أن صاحب المبلغ سوداني ويعمل راعي أغنام، كان قد أقلع على متن رحلة الخطوط السعودية رقم 453 المغادرة إلى الخرطوم، مردفًا: لاحت لي بارقة أمل عندما تفقّدت الجوالين، وكان أحدهما مفتوح القفل، فحصلت منه على رقم هاتف سعودي يتكرر الاتصال عليه، وهاتفته لأفاجأ بأنه شقيق صاحب المفقودات ويدعى (ر. ع)، فطلبت منه إبلاغ شقيقه ليتواصل معي.

يكمل “أبو هبرة”: اليوم التالي تلقيت اتصالاً من خارج المملكة، وعرّف المتصل نفسه أنه (د. ع) صاحب المفقودات، وبعد التثبّت من مواصفات الأجهزة وقيمة المبلغ المفقود بدقة ونوع العملة، قلت له اطمئن مفقوداتك في الحفظ والصون.

وبيّن “أبو هبرة” أن صاحب المبلغ المفقود طلب تسليمها إلى شقيقه الموجود بالمملكة، والذي بدوره نسّق موعداً للقاء، ومن ثم تسلم الأمانة من قبل مساعد خدمات الركاب نايف شيخ، بحضور مدير محطة جدة محمد الفيضي.