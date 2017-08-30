تنفيذ أطول طرق للمشاة في العالم لتنقلات الحجيج بالمشاعر

انتهت أمانة العاصمة المقدسة من تنفيذ أحد أهم وأكبر المشاريع بالمشاعر المقدسة وهو مشروع تنفيذ وتهيئة طرق المشاة التي تمتد من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورا بمزدلفة .

وقال مدير عام الطرق المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط، إن المشروع صمم وفق أحدث الطرق الفنية والهندسية مع مراعاة أفضل المعايير العالمية وليكون متاحاً للاستخدام من قبل حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج، إضافة إلى إمكانية استخدامه للمتنزهين والزائرين على مدار العام، مشيرا إلى أنه يأتي من بين العديد من المشاريع الهامة التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة، والتي ستساهم بشكل كبير في خدمة وراحة الحجيج .

ويهدف المشروع إلى تأمين الراحة والأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة (عرفات – مزدلفة – منى)، حيث تم خلال المشروع رصف الطريق من خلال تركيب بلاط من الانترلوك وتركيب كراسي على جانبي الطريق من أجل تأمين راحة الحجاج وتركيب مظلات لوقاية الحجاج من أشعة الشمس ووضع حواجز خرسانية كروية لمنع دخول المركبات إلى طريق المشاة، مع تنفيذ العديد من المجسمات التي صممت بما يتناسب مع قدسية المكان والتي تضفي المزيد من الراحة لسالكي الطريق، وتم إنارة الطريق بواسطة أعمدة عالية التقنية وكشافات الليد التي تتميز بشدة إضاءتها وقلة تكاليفها مقارنة بالإنارة العادية، مع قلة انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة .

وتم تنفيذ الطريق وتصميمه بمراعاة كافة اللمسات الجمالية والفنية ووفق أعلى المعايير الهندسية التي تضمن الاستفادة منه بالشكل المطلوب، حيث شمل تنفيذ (4) مسارات بإجمالي أطوال تزيد على (25) كيلو متر وهو بذلك يعد من أطول طرق المشاة في العالم، حيث بلغ طول الطريق الأول (5100) متر طولي، والثاني (7580) متر طولي، والثالث (7556) متر طولي، والرابع (4620) متر طولي، وشملت هذه المسارات تركيب بلاط انترلوك بما يعادل (500.000) متر مربع ووضع (500) من الحواجز الخراسانية وتركيب (1000) كرسي لاستراحة الحجاج وتشتمل أيضا هذه الطرق على (57) لوحة إرشادية وأكثر من (400) عامود إنارة عالية التقنية بالإضافة إلى (810) من فوانيس (LED) و(25) برج إنارة بارتفاع (30) متر و(100) فانوس بقوة (100) واط كما تم تركيب أكثر من (400) سلة نفايات على جانبي الطريق –