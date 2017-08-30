 ارتفاع الدولار من أقل مستوى مقابل الين في 4 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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ارتفاع الدولار من أقل مستوى مقابل الين في 4 أشهر

ارتفاع الدولار من أقل مستوى مقابل الين في 4 أشهر
المناطق_رويترز

ارتفعت أسعار الدولار اليوم الأربعاء، من أقل مستوى في أربعة أشهر مقابل الين الياباني مع انحسار مخاوف المستثمرين بشأن أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية.
وصعد مؤشر الدولار بحلول الساعة (07:15 بتوقيت جرينتش) 0.3 في المئة وكان قد نزل لأقل مستوى في عامين ونصف العام أمس.
وارتفع الين والفرنك السويسري اللذان يشهدان عادة إقبالاً في أوقات الضبابية السياسية والمالية أمس الثلاثاء ليسجل الفرنك أعلى مستوى أمام الدولار في عامين.
واستفاد اليورو من ضعف الدولار العام أمس ليتجاوز 1.20 دولار لأول مرة في عامين ونصف العام، ولكنه نزل عن هذا المستوى اليوم وخسر 0.3 في المئة إلى 1.1944 دولار.
وارتفع الدولار 0.3 في المئة إلى 110.11 ين ليعوض جزءً من خسائر أمس التي بلغت 0.8 في المئة.

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