 أمانة عسير تستعد لاستقبال الأضاحي غداً الخميس بمسلخ أبها النموذجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمانة عسير تستعد لاستقبال الأضاحي غداً الخميس بمسلخ أبها النموذجي أرتست سعودية تطلق عربة متنقلة لـ “الميك آب” بالرياض.. وتكشف: من هنا جاءتني الفكرة! تنفيذ أطول طرق للمشاة في العالم لتنقلات الحجيج بالمشاعر موظف سعودي يعثر على 5 آلاف دولار بمطار “جدة”.. هكذا جاءت ردة فعله! تطورات رهيبة في حالة فتاة “النصف طن” المصرية.. هذا ما ستفعله مساء اليوم على “كورنيش “أبو ظبي”! 180 ألف ساعة مسح نفذتها الكشافة في مشعري منى وعرفات من هم فئة الدعاة والوعاظ الذي طالب “صالح الفوزان” بإبعادهم عن الحج؟! تجمهر 400 حاج وإغلاق للشارع وعرقلة الحركة المرورية في مكة..والسبب العراق والأردن يعيدان افتتاح معبر طريبيل الحدودي القبض على 1245 بائع متجول بمكة سوريا ..أجهزة نظام الأسد الأمنية تعتقل 1631 من اللاجئين الفلسطينيين أمانة الحدود الشمالية تكثف جولاتها الرقابية خلال إجازة العيد

أمانة عسير تستعد لاستقبال الأضاحي غداً الخميس بمسلخ أبها النموذجي

أمانة عسير تستعد لاستقبال الأضاحي غداً الخميس بمسلخ أبها النموذجي
المناطق_عسير
كشفت أمانة منطقة عسير عن خطة برنامج الأضاحي لموسم عيد الأضحى المبارك لعام 1438هـ التي تتضمن تجهيز مسلخ أبها النموذجي والذي يعمل به قرابة 150 كادر من مختلف التخصصات منهم 6 أطباء بيطريين و 15 مشرفًا، و 40 جزارًا  و 40 عامل نظافة و5 أمن وسلامة و20 عامل تنزيل للأضاحي و20 توصيل لحوم والسماح لأكثر من 30 مطبخاً للذبح وفق الاشتراطات الصحية والمهنية التي اشترطتها الأمانة .
وبينّ مدير إدارة المسالخ بوكالة الخدمات بالأمانة د. موسى سعد علي القحطاني أن مسلخ أبها النموذجي الذي يقع على مساحة 2500 متر مربع وتم تسليمه أحد المتعهدين يتوفر فيه 600 موقف لسيارات المواطنين و 700 موقف لباعة المواشي ، مشيراً إلى أن استقبال الأضاحي وتوزيع الأرقام سيبدأ من صباح يوم غد الخميس الموافق 9 ذي الحجة وتكون ساعات العمل في المسلخ من بعد صلاة العيد وحتى السادسة مساء ، وفي أيام التشريق من 6 صباحاً وحتى السادسة مساء ، وأضاف أن المسلخ مراقب بكاميرات لقياس الجودة في حين أن طاقة المسلخ الانتاجية هي 120 رأس خلال الساعة الواحدة ، والطاقة الاستيعابية لحجز الأغنام يوم غد هي 500 رأس .
مشيراً إلى أن الحظائر التي تم تجهيزها هي 40 مظللة لبائعي الضأن و 70 حظيرة ثابتة لبائعي الماعز وغيرها من المواقع التي تخص بائعي المواشي والأعلاف .
واختتم القحطاني حديثه بأن معدل الزمن الذي تستغرقه الذبيحة لن يتجاوز 45 دقيقة منذ دخولها وحتى الانتهاء منها سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>