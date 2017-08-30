أمانة عسير تستعد لاستقبال الأضاحي غداً الخميس بمسلخ أبها النموذجي

كشفت أمانة منطقة عسير عن خطة برنامج الأضاحي لموسم عيد الأضحى المبارك لعام 1438هـ التي تتضمن تجهيز مسلخ أبها النموذجي والذي يعمل به قرابة 150 كادر من مختلف التخصصات منهم 6 أطباء بيطريين و 15 مشرفًا، و 40 جزارًا و 40 عامل نظافة و5 أمن وسلامة و20 عامل تنزيل للأضاحي و20 توصيل لحوم والسماح لأكثر من 30 مطبخاً للذبح وفق الاشتراطات الصحية والمهنية التي اشترطتها الأمانة .

وبينّ مدير إدارة المسالخ بوكالة الخدمات بالأمانة د. موسى سعد علي القحطاني أن مسلخ أبها النموذجي الذي يقع على مساحة 2500 متر مربع وتم تسليمه أحد المتعهدين يتوفر فيه 600 موقف لسيارات المواطنين و 700 موقف لباعة المواشي ، مشيراً إلى أن استقبال الأضاحي وتوزيع الأرقام سيبدأ من صباح يوم غد الخميس الموافق 9 ذي الحجة وتكون ساعات العمل في المسلخ من بعد صلاة العيد وحتى السادسة مساء ، وفي أيام التشريق من 6 صباحاً وحتى السادسة مساء ، وأضاف أن المسلخ مراقب بكاميرات لقياس الجودة في حين أن طاقة المسلخ الانتاجية هي 120 رأس خلال الساعة الواحدة ، والطاقة الاستيعابية لحجز الأغنام يوم غد هي 500 رأس .

مشيراً إلى أن الحظائر التي تم تجهيزها هي 40 مظللة لبائعي الضأن و 70 حظيرة ثابتة لبائعي الماعز وغيرها من المواقع التي تخص بائعي المواشي والأعلاف .

واختتم القحطاني حديثه بأن معدل الزمن الذي تستغرقه الذبيحة لن يتجاوز 45 دقيقة منذ دخولها وحتى الانتهاء منها سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة .