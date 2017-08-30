رئيس بلدية حفر الباطن يتفقد المسلخ العام وسوق المواشي

قام رئيس بلدية حفر الباطن المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني” صباح اليوم الاربعاء، بجولة تفقدية الى المسلخ العام بمحافظة حفر الباطن للوقوف على سير العمل بالمسلخ ، كما قام بجولة تفقدية على سوق المواشي في المحافظة، فيما وجه بتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، يأتي ذلك امتدادا لجهود بلدية حفر الباطن في حفظ الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات لمرتادي المسالخ بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتأتي هذه الجولة الميدانية للتأكد من اكتمال جاهزية السوق والمسلخ المركزي استعدادا لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك .

و أكد الحسيني في وقت سابق على جاهزية مسلخ حفر الباطن المركزي لاستقبال المستفيدين خلال أيام الأضحى المبارك، إضافة إلى الترخيص لعدد (10) مطابخ وهي: مطبخ زمزم في شارع الستين بحي العزيزية، ومطبخ منار المستقبل /التلال /شارع الستين، و مطبخ البوادي/ التلال /شارع الثلاثين، ومطبخ ديرتي /العزيزية/شارع الستين، ومطبخ الفلوجة /البلدية /شارع الملك عبدالعزيز، ومطاعم ومطابخ الوسام/المحمدية /ابو بكر الصديق، ومطبخ الفلوجة / المحمدية / ابو بكر الصديق، ومطعم الشمال /السليمانية/الملك فهد، ومطبخ الرومنسية/المروج/ ابو بكر الصديق، ومطبخ مذاق المكي /المروج /ابوبكر الصديق.

وشدد المهندس الحسيني” على أهمية الذبح داخل المسلخ وتجنبه في الطرقات والأماكن العامة وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والبيئة، كما دعا للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المطابخ المرخصة والمسلخ المركزي وذلك حفاظا على الصحة العامة، وتجنب المخالفة بالذبح العشوائي، اذ توفر تلك المسالخ والمطابخ خدمات الفحص البيطري قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامة الأضحية، مشيرا الى أنه يمكن لجميع المستفيدين الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات .

مشددا على أهمية الذبح داخل المسلخ وتجنبه في الطرقات والأماكن العامة وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والبيئة