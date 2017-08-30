الحجاج يبثون (لقطات إيمانية) من مشعر منى عبر (سناب شات)

وثق العديد من ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، بهواتفهم النقالة الكثير من الصور والفيديوهات التي تنقل واقعاً يعيشونه ولحظات إيمانية أثناء تنقلهم في مشعر منى المقدس وهم يشهدون يوم التروية.

ونقل حجاج بيت الله الحرام مشاعرهم والمشاهد الروحانية والإيمانية التي يعيشوها في المشاعر المقدسة خلال رحلة الحج بالصوت والصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويغتنم عدداً منهم فرصة تواجدهم في يوم التروية بمشعر منى بالتقاط صور السيلفي ومشاهد من رحلة الإيمان وبثها عبر تطبيق (سناب شات) ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ورصدت عدسة (الجزيرة أونلاين) عدداً من الحجاج التقطوا صوراً ومقاطع فيديو حال وصولهم لمشعر منى لتوثيق رحلة الحج وإخبار ذويهم وأصدقائهم أنه وصل منى، ناقلا لهم صورا حية من المشعر المقدس