وزير النقل يتفقد مشروعات منظومة النقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

تفقد وزير النقل الاستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان اليوم الأربعاء 8 / 12 / 1438 يرافقه معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب وعدد من مسؤولي الوزارة مركز تفتيش المركبات بالبهيته بطريق مكة المكرمة السيل الكبير، كما تفقد معاليه نقطة فرز المركبات بالشميسي ونقطة فرز الباصات ” الإيواء ” ، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة في مكة المكرمه .

واطّلع وزير النقل على التجهيزات التي تم اتخاذها في المركزين والايواء ، إضافة لعمليات الإشراف في مركز تفتيش المركبات بميقات قرن المنازل ، كما اطلع معاليه على التجهيزات النهائية بمحطة قطار الرصيفة في مكة المكرمة والتي من المتوقع الانتهاء من جميع الاعمال بنهاية العام الحالي ٢٠١٧ .

وأوضح وزير النقل في تصريح صحفي أن الجولة تأتي للوقوف على جاهزية منظومة النقل، ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لنقاط الفرز المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكذلك لتقديم الشكر المباشر لكافة الأفراد العاملين من كافة القطاعات والأجهزة الحكوميه والأمنيه على المجهودات الكبيره التي قدموها لتسهيل وتأمين الإنسيابية المرورية لحجاج بيت الله الحرام .

منوهاً بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – لمختلف القطاعات الحكومية التي سخرت كافة إمكانياتها البشرية والألية لدعم كافة هذه المرافق وغيرها للقيام بواجبها و لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن .

وعدّ الحمدان مركز تفتيش المركبات بالبهيته من المراكز المتميزة مشيداً بما رآه في المركز من بنيه تحتية جيدة في جميع المجالات من طرق وتجهيزات مواقع , وربط بالتقنيات وغيرها من الخدمات التي أسهمت في انسيابية الحركة وتقليص فترة أنتظار الحجاج للفحص من عدة ساعات الى دقائق لا تتجاوز ١٥ دقيقة في أوقات الذروة

وفي نهاية حديثه شكر الحمدان كافة الجهات المشاركة في موسم حج هذا العام سائلًا الله تعالى أن يجعل كل ماقدموه في ميزان حسناتهم وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم ونسكهم وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله