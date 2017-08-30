 الصحة تجهز مستشفى ميداني متنقل بالمشاعر المقدسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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الصحة تجهز مستشفى ميداني متنقل بالمشاعر المقدسة

الصحة تجهز مستشفى ميداني متنقل بالمشاعر المقدسة
المناطق_مكة

جهزت وزارة الصحة مستشفى ميداني متنقل في المشاعر المقدسة ضمن جهودها لخدمة ضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج.
وقالت الوزارة إن المستشفى الميداني المتنقل يحتوي على 8 أسرة منها سريرين عناية مركزة و5 أسرة لخدمة الحالات المتوسطة، كما يضم عدد من أجهزة التنفس الصناعي وعدد من أجهزة صدمات القلب، كما يقدم المستشفى الميداني خدمة عناية مركزة للحالات الحرجة، بالإضافة للخدمات الطارئة، ويحتوي على أوكسجين مركزي وعدد من أجهزة الضغط، وأجهزة السكر، وقياس الحرارة، لتقديم خدمة طبية متكاملة، في حين يقوم على تشغيله طاقم طبي مكون من أطباء جراحة، وأطباء عناية مركزة، وتمريض، لتقديم خدمة طبية متكاملة لحجاج بيت الله الحرام.
كما أن المستشفى مزود بوحدة اتصال للتواصل مع غرفة العمليات متى ما دعت الحاجة، كما يحتوي على وحدة أوكسجين مركزي، ومولد كهربائي، يمكنه العمل لمدة 5 أيام متواصلة.

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