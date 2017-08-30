 رئاسة الحرمين تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطتها لحج هذا العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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رئاسة الحرمين تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطتها لحج هذا العام

رئاسة الحرمين تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطتها لحج هذا العام
المناطق_واس

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن نجاح المرحلة الأولى من خطتها لموسم حج هذا العام 1438هـ , إذ أسهم منسوبوها في مختلف النواحي ( الفنية والهندسية والدعوية العلمية والتوجيهية والإرشادية) المقدمة في المسجد الحرام خدمة ضيوف الرحمن .

وثمّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس هذه الجهود قائلاً : “لقد تميّزت خطة الرئاسة لموسم حج هذا العام عن الأعوام السابقة , إذ كرّست الجهود وتضاعف العطاء , وتعاضد الإدارات ومنسوبيها لخدمة الحاج والزائر عبر حملتها ” خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ” بموسمها الخامس .

وأكد أن السواعد الشابة والطاقة البشرية الهائلة لا تزال على أهبة الاستعداد لتوفير بيئة آمنة في الحرمين الشريفين، مفعمة بالطاقة العالية المضخمة بالإخلاص والتفاني لخدمة ضيوف الرحمن , لإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين الشريفين، وإظهار قيم الإسلام والمسلمين الحقيقية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ ، وما كان من تأهيل للمتعاملين فيهما للقيام بهذه المهمة العظيمة باحترافية تامة، ومهنية جاذبة لوافديهما، قد ساعدت في إنجاح المرحلة الأولى لخطة هذا الموسم .

واختتم معاليه تصريحه بالدعاء لله عز وجل أن يعين حجاج بيت الله الحرام إلى الصواب والرشاد وأن يتقبل منهم حجهم وعبادتهم وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين بالرحمة والمغفرة , وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ أحسن الجزاء وأوفر العطاء على ما يولون الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام من رعاية واهتمام .

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