الجعفري يدشن متجر بر الأحساء الالكتروني

دشن سعادة وكيل محافظة الاحساء الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري صباح اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر المحافظة متجر البر الالكتروني التابع لجمعية البر بالأحساء بحضور مدير إدارة المراكز والبحث الاجتماعي عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين ومدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزيمي ومن إدارة المالية بالجمعية عبدالعزيز العطية.

وقال سعادة وكيل محافظة الاحساء الأستاذ معاذ الجعفري بعد تدشينه للمتجر الالكتروني واطلاعه على اقسام المتجر الخاصة بالأضاحي بان المتجر سيسهل على كافة الراغبين في أداء شعيرة الاضحية من مواطنين ومقيمين بمختلف مناطق المملكة الوصول للجمعية الكترونيا واختيار نوع الاضحية حسب المدرج في المتجر.

وشكر الجعفري فريق العمل القائم على تنفيذ متجر البر الالكتروني على ما يبذلونه من جهد للرقي بالخدمات التي تقدمها الجمعية للمجتمع، متطلعا بان يعمل القائمون على المتجر بتطويره واضافة اقسام جديدة تلبي احتياجات المتبرع والداعم في ذات الوقت للتسهيل عليهم في تقديم تبرعاتهم.

من جهته قال مدير العلاقات العامة والاعلام بالإنابة فادي بن حمد الجمل بان جمعية البر بالأحساء حرصت على تسهيل استقبال التوكيل بذبح الاضاحي امام كافة المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء شعيرة الاضحية من مختلف مناطق المملكة بإطلاق متجر البر الالكتروني والذي يمكن للزائر الوصول له من خلال زيارة موقع الجمعية الالكتروني (HTTPS://Ahsaber.org) الذي يشتمل على 3 أنواع من الاضاحي خروف البربري وخروف السواكني والنعيمي، مؤكدا بان إدارة تقنية المعلومات وادارة المالية والموارد البشرية بالجمعية ستعملان على تطوير المتجر الالكتروني ليضم العديد من الأقسام المتعلقة بمشاريع الجمعية فور انتهاء مشروع الاضاحي والذي يعد الانطلاقة الأولى للمتجر.

وأضاف الجمل بان زائر متجر البر الالكتروني يستطيع اختيار نوع الاضحية والكمية بكل يسر وسهولة وذلك يعود لحرص إدارة تقنية المعلومات بالجمعية باشراف مدير الإدارة سعد بن إبراهيم السعد، والمبرمج بالجمعية فهد الخالدي على تنفيذ المتجر بأسلوب سهل للزائرين، حيث يستطيع الزائر التنقل بين اقسام المتجر بدء من اختيار نوع الاضحية وتحديد الكمية حتى الوصول للمرحلة الأخيرة والتي تتطلب دفع المبلغ المطلوب.

وأشار الجمل بان إدارة المالية والموارد البشرية بالجمعية تقوم بمتابعة جميع طلبات الاضاحي عبر المتجر الالكتروني باشراف مدير الإدارة عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزيمي وبعد التأكد من معلومات المضحي يتم ارسال رسالة نصية بوصول المبلغ وكما يتم ارسال رسالة أخرى يوم العيد بعد ذبح الاضحية للتحلل.

من جهة أخرى قال مدير إدارة المراكز والبحث الاجتماعي عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين بان متجر البر الالكتروني سيكون مساندا قويا لأعمال الإدارة العامة للجمعية والمراكز التابعة لها لمشروع الاضاحي في نسخته الثانية والذي يشهد اقبالا كبيرا من الراغبين في أداء شعيرة الاضحية بعد توحيد أسعار الاضاحي ( البربري، السواكني، النعيمي) ليتناسب مع جميع فئات المجتمع، مشيرا بان جميع الاضاحي ستكون مطابقة للشروط المجزية، وأضاف الحسين بأنه تمت مناقشة الية العمل في المسالخ التابعة لأمانة الأحساء والتأكد من توفير طاقم عمل من الأطباء والجزارين لإنهاء الكميات الخاصة بالجمعية في وقت مبكر من يوم عيد الأضحى المبارك والتأكد من سلامة لحوم الأضاحي قبل وبعد ذبحها وتفحصها قبل توزيعها على المحتاجين، حيث من المتوقع ان تصل اشعارات التحلل عن طريق رسائل الجوال النصية للمضحين من فئة النعيمي بعد صلاة ظهر يوم العيد وللمضحين من فئة السواكني بعد صلاة العصر، وللمضحين من فئة البربري بعد صلاة المغرب.

ودعا الحسين الراغبين في توكيل الجمعية بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من مستفيدي الجمعية، بالتوجه للمراكز التابعة للجمعية في مختلف المواقع بالاحساء وكذلك مكتب خدمات المتبرعين الواقع بشارع الجامعة يوميا من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 11 مساء، او زيارة المتجر الالكتروني التابع للجمعية والذي يعمل على مدار الساعة.