 ٣٥ يتيماً وأرملة من أسر بناء يصلون مكة المكرمة لآداء فريضة الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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٣٥ يتيماً وأرملة من أسر بناء يصلون مكة المكرمة لآداء فريضة الحج

٣٥ يتيماً وأرملة من أسر بناء يصلون مكة المكرمة لآداء فريضة الحج
المناطق_منال الدوسري

وصل ٣٥ يتيماً وارملة من الأسر المسجلة لدى جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية لمكة المكرمة لآداء فريضة الحج بعد أن أنهوا دورة تدريبية عن الحج والمناسك وكيف يتمون حجهم إن شاء الله بالشكل الصحيح والتي نظمتها الجمعية مؤخراً .
وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء عبدالله بن راشد الخالدي أن الجمعية تحرص في كل عام على إتاحة الفرصة لمن يرغب في آداء فريضة الحج من الأسر التي تشرف عليها الجمعية ولم يسبق لهم الحج وتتكفل الجمعية بكافة التكاليف والتي يتم تأمينها من أصحاب الخير الراغبين في دعم مشروع الحج في كل عام ويأتي ذلك حرصاً من الجمعية على تمكين الأيتام والأرامل من إداء هذه الفريضة وبتوجيهات من مجلس إدارة الجمعية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الجمعية .
وعبر المشاركين عن سعادتهم بآداء هذه الفريضة سائلين الله العلي القدير أن يعينهم على آداء حجهم ويجزي كل من دعمهم وساندهم خير الجزاء

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