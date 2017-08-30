العدل تمكن ستة سجناء من إكمال مناسك حجهم

مكّنت وزارة العدل ستة حجاج (بعضهم تم إيقافه داخل المشاعر المقدسة لأسباب موجبة للتوقيف)، من استكمال آداء مناسك الحج على أن تستكمل الجهة المعنية تنفيذ العقوبة بعد الانتهاء من مناسك حجهم، وذلك وفقًا للأحكام القضائية الصادرة من الدوائر القضائية العاملة في الحج.

ويأتي ذلك وفق ما قدرته الدائرة ناظرة الدعوى من أسباب جوهرية، إعمالًا للمادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية.

وأحيل للدوائر القضائية المكلفة بأعمال الحج منذ بداية العمل وحتى اليوم (34) سجيناً وقد أنجزت قضاياهم كلها في نفس يوم ورودها.

كما أصدرت الدوائر عشرة أحكام بإيداع بعض الأموال المسروقة من حجاج بيت االله الحرام، ووجهت في بعض الأموال العينية المسروقة ببيعها من قبل الجهة المختصة وإيداع قيمتها مع حفظها إلى حين مطالبة صاحبها.

وتجدر الإشارة إلى أن قرب الجهات المعنية ذات العلاقة ( الشرطة ، النيابة العامة ) للدوائر القضائية أسهم في سرعة إنجاز هذه القضايا.