 العدل تمكن ستة سجناء من إكمال مناسك حجهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العدل تمكن ستة سجناء من إكمال مناسك حجهم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية يجهز 581 مصلى وجامعاً لإقامة صلاة عيد الأضحى ٣٥ يتيماً وأرملة من أسر بناء يصلون مكة المكرمة لآداء فريضة الحج ضيوف الرحمن يشهدون غداً الوقفة الكبرى بعرفات الله الجعفري يدشن متجر بر الأحساء الالكتروني رئاسة الحرمين تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطتها لحج هذا العام الصحة تجهز مستشفى ميداني متنقل بالمشاعر المقدسة وزير النقل يتفقد مشروعات منظومة النقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلدية القطيف تستعد بتجهيز المسلخ لاستقبال الأضاحي الحجاج يبثون (لقطات إيمانية) من مشعر منى عبر (سناب شات) نماذج مشرقة لبر الوالدين في ساحات منى صيف الشرقية 38: أوبريت غنائي ضخم في حفل الافتتاح

العدل تمكن ستة سجناء من إكمال مناسك حجهم

العدل تمكن ستة سجناء من إكمال مناسك حجهم
المناطق_مكة

مكّنت وزارة العدل ستة حجاج (بعضهم تم إيقافه داخل المشاعر المقدسة لأسباب موجبة للتوقيف)، من استكمال آداء مناسك الحج على أن تستكمل الجهة المعنية تنفيذ العقوبة بعد الانتهاء من مناسك حجهم، وذلك وفقًا للأحكام القضائية الصادرة من الدوائر القضائية العاملة في الحج.

ويأتي ذلك وفق ما قدرته الدائرة ناظرة الدعوى من أسباب جوهرية، إعمالًا للمادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية.

وأحيل للدوائر القضائية المكلفة بأعمال الحج منذ بداية العمل وحتى اليوم (34) سجيناً وقد أنجزت قضاياهم كلها في نفس يوم ورودها.

كما أصدرت الدوائر عشرة أحكام بإيداع بعض الأموال المسروقة من حجاج بيت االله الحرام، ووجهت في بعض الأموال العينية المسروقة ببيعها من قبل الجهة المختصة وإيداع قيمتها مع حفظها إلى حين مطالبة صاحبها.

وتجدر الإشارة إلى أن قرب الجهات المعنية ذات العلاقة ( الشرطة ، النيابة العامة ) للدوائر القضائية أسهم في سرعة إنجاز هذه القضايا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>