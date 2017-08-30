فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية يجهز 581 مصلى وجامعاً لإقامة صلاة عيد الأضحى

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية تجهيز المصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الاضحى المبارك لهذا العام 1438هـ بمدن ومحافظات وقرى المنطقة الشرقية.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، الدكتور صلاح السميح أن الإدارة شرعت منذ وقت مبكر في تجهيز وتهيئة مصليات وجوامع الأعياد بمحافظات المنطقة الشرقية والتي ستقام فيها صلاة عيد الاضحى لهذا العام، حرصًا على راحة المصلين وتوفير كل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة، معلنا عن تجهيز 581 جامعاً ومصلى لأداء صلاة العيد.

وأفاد أن هناك مصليات احتياطية ضمن العدد الذي أعلن في المحافظات في حالة حدوث تغيرات مناخية بها تحسباً للظروف الجوية التي تتزامن مع موعد الصلاة، مشيرا إلى أنه في حال صاحب الصلاة نوع من تلك الأحوال فستكون الصلاة في الجوامع الرئيسة، وكذلك بالنسبة للمراكز والهجر التابعة للمحافظات المعنية، مبيناً أن وقت صلاة العيد سيكون عند الساعة 5.40 صباحاً بحول الله تعالى.

من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والاعلام بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية باسم البوعلي أنه تم تحديد 131 مصلى وجامعاً ستقام فيها صلاة العيد بالدمام، و 91 مصلى وجامعاً في محافظة الخبر، و 16 مصلى وجامعاً في محافظة القطيف وتوابعها، و 85 مصلى وجامعاً في حفر الباطن، و 35 مصلى وجامعاً بالجبيل، و 18 مصلى وجامعاً في بقيق، و 23 مصلى وجامعاً في القرية العليا، فيما تم تحديد 35 مصلى وجامعاً بالنعيرية، و 17 مصلى وجامعاً بالخفجي، و 9 جوامع ومساجد برأس تنورة .

كما حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء , 121 مصلى وجامعاً ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي, حيث ستقام صلاة العيد بإذن الله تعالى في تمام الساعة 05:38 , وسيؤم المصلين في مصلى العيد بالهفوف شمال الاستاد الرياضي رئيس المحاكم بمحافظة الأحساء الشيخ خالد بن أحمد محمد الطليحي.