بلدية أشواق بمحافظة ضباء تكثف جولاتها الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى

كثفت بلدية أشواق التابعة لمحافظة ضباء جولاتها الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على عدد من المحلات والمنشآت التجارية، حيث تم ضبط العديد من المخالفات الصحية، والمواد الغذائية غير الصالحة.

وأوضح رئيس البلدية فيصل عبدالله الحريقي، أن البلدية قامت بجولات رقابية ميدانية، أسفرت عن ضبط 45 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وفرض غرامات مالية على 5 منشآت تجارية.

وأكد أن البلدية ستواصل جولاتها الرقابية على جميع المحلات التجارية والمنشآت التجارية، داعياً المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات يتم رصدها.