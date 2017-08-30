 بلدية أشواق بمحافظة ضباء تكثف جولاتها الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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بلدية أشواق بمحافظة ضباء تكثف جولاتها الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى

بلدية أشواق بمحافظة ضباء تكثف جولاتها الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى
المناطق_منى الريس
كثفت بلدية أشواق التابعة لمحافظة ضباء جولاتها الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على عدد من المحلات والمنشآت التجارية، حيث تم ضبط العديد من المخالفات الصحية، والمواد الغذائية غير الصالحة.
وأوضح رئيس البلدية فيصل عبدالله الحريقي، أن البلدية قامت بجولات رقابية ميدانية، أسفرت عن ضبط 45 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وفرض غرامات مالية على 5 منشآت تجارية.
وأكد أن البلدية ستواصل جولاتها الرقابية على جميع المحلات التجارية والمنشآت التجارية، داعياً المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات يتم رصدها.

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