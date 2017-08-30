“التجارة” تستدعي 101 “كاميرا نيكون D750” لخلل في غالق الكاميرا

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استدعاء نحو 101 كاميرا من كاميرات “نيكون D750″، لوجود خلل فني في غالق الكاميرا، قد يؤدي إلى تظليل جزء من الصورة، ونشرت الوزارة صوراً لموديل الكاميرا المقصود للتحقق من النوع المشمول بالاستدعاء.

ودعت الوزارة العملاء الذي اشتروا هذا النوع من الكاميرات للتواصل مع الوكيل المورد للهذا النوع من الكاميرات عبر الرابط وهو شركة أحمد الواحد التجارية، لإجراء الصيانة اللازمة مجانا.

وأوضحت الشركة أن الوكيل المورد ملزم بإجراء الصيانة للكاميرات المشمولة بالاستدعاء والمتأثرة بالخلل الفني المشار إليه بدون مقابل ودون اشتراط توفر فاتورة الشراء.