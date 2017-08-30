أمير مكة يقف ميدانياً على الخدمات المقدمة للحجيج بمشعر منى

وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية إلى منى للوقوف ميدانياً على تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وكان في استقبال سموه، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من أصحاب السمو وقادة القطاعات الأمنية المشاركة بالحج وعدد من المسؤولين.