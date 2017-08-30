 الشؤون الإسلامية تعمم على الخطباء بإقامة صلاة الجمعة في يوم عيد الأضحى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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الشؤون الإسلامية تعمم على الخطباء بإقامة صلاة الجمعة في يوم عيد الأضحى

الشؤون الإسلامية تعمم على الخطباء بإقامة صلاة الجمعة في يوم عيد الأضحى
المناطق - الرياض

عممت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على أئمة وخطباء الجوامع بإقامة صلاة الجمعة الموافقة لعيد الأضحى لهذا العام 1438هـ .
وأشار معالي نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري في التعميم ــ الذي صدر بهذا الشأن ــ إلى أن عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1438هـ سيوافق يوم الجمعة، و قد لوحظ في أعوام سابقة أن بعض الخطباء لا يقيم صلاة الجمعة عند توافقها مع صلاة العيد ويترك الناس يصلون ظهراً، وهذا الفعل مخالف لهدي النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ــ، وخلاف الفتوى الصادره من أهل العلم.
وأكد في تعميمه الموجه لمديري عموم فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة ــ على ضرورة التنبيه على أئمة الجوامع بإقامة صلاة الجمعة الموافقة لعيد الأضحى لهذا العام ، وعدم تحويلها إلى ظهر لعدم ايقاع الناس الذين لم يصلوا العيد في الحرج، والتنبيه كذلك على أئمة مساجد الفروع بعدم فتح مساجدهم وقت الجمعة.

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