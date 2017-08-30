رئيس نادي بايرن ميونخ : لا يوجد لاعب يستحق 100 مليون يورو

وجه أولي هوينيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم انتقادات للتضخم الذي تشهده صفقات انتقالات لاعبي كرة القدم ، وأكد أنه لا يرى لاعبا يستحق مثل هذه المبالغ التي تدفع لإبرام الصفقات.

وقال هوينيس في تصريحات لمجلة “شبورت بيلد” اليوم الأربعاء “أؤيد الرأي الذي يفيد بأن أي لاعب في العالم لا يستحق 100 مليون يورو (119 مليون دولار).

“وشهدت سوق الانتقالات الصيفية الحالية أغلى صفقة في التاريخ والتي تمثلت في انتقال النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الأسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو ، وثاني أغلى صفقة والمتمثلة في انتقال عثمان ديمبلي من بوروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة مقابل 105 ملايين يورو.

وقال هوينيس “لا أؤيد شراء لاعب مقابل 100 مليون يورو حتى لو كان المبلغ لدي.

فأنا أراه مبلغا هائلا.. ولا أرى أن نيمار أصبح أفضل من خلال صفقة انتقاله.

“وتجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ كان قد بحث التعاقد مع نيمار في 2013 لكنه فضل التعاقد مع ماريو جوتزه من دورتموند حينذاك ، قبل أن يعود جوتزه إلى فريق دورتموند بعدها.

وعن أهداف بايرن ميونخ في الموسم الجديد وفي ظل الصفقات الهائلة التي شهدتها سوق الانتقالات في أوروبا ، قال هوينيس “طموحنا هو الفوز بدوري أبطال أوروبا بدون الصفقات الجنونية. هذا هو حلمي”.