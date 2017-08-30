مدير تعليم تبوك يعتمد حركة النقل الداخلي لـ 3575 معلماً ومعلمة

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٣٧/ ١٤٣٨هـ .

وقدم مدير التعليم شكره وتقديره لمدير شؤون المعلمين د. صالح بن محمد أبوهاشم ولجميع المشرفين والمشرفات في إدارة شؤون المعلمين مثمنا لهم ما بذلوه من جهود في سبيل إصدار الحركة في الوقت المناسب مشيراً إلى أن إدارة شؤون المعلمين قد حرصت على تحقيق رغبات أكبر عدد ممكن من المتقدمين والمتقدمات للنقل الداخلي كما هنأ المدير العام المنقولين والمنقولات وأكد على ضرورة المبادرة في إخلاء طرفهم ومباشرتهم في مدارسهم مع عودة المعلمين والمعلمات في يوم الأحد 19-12-1438هـ حرصاً على انتظام العمل مع بداية العام الدراسي وسيكون إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات إلكترونيا على نظام نور من حساب قائد أو قائدة المدرسة المنقول منها والمباشرة من حساب قائد أو قائدة المدرسة المنقول إليها.

ومن جانبه أوضح مدير شؤون المعلمين أن المتقدمين للحركة قد بلغ عددهم ( 1545 ) معلماً وتم تحقيق الرغبات بنسبة بلغت (52.43 ) فيما بلغ عدد المتقدمات ( 2030) معلمة وتم تحقيق الرغبات لهن بنسبة بلغت ( 23.48 ) مشيراً إلى أن بالإمكان اطلاع المنقولين والمنقولات على حركة النقل من خلال حساب المعلم أو المعلمة في نظام نور: