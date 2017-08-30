أمير مكة : عدد حجاج الداخل والخارج لهذا العام يتجاوز 2مليون حاج ..بزيادة 426.263 حاجاً عن العام الماضي

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، باستضافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة وضمن ضيوفه ، مبادرة غير مستغربة منه، خاصة وأنها جاءت من أجل أشقاء وجيران.

أوأشار إلى أن عدد حجاج قطر القادمين لأداء فريضة الحج هذا العام 1564 حاجاً، بينما عدد الذين أدوا مناسك الحج العام الماضي 1210 ، بزيادة 354 حاجاً.

وقال الفيصل في مؤتمر صحفي مساء اليوم ، أن الجهد الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين غير عادي ومميز، وعلى كل مواطن سعودي أن يفتخر به، مقدماً التهنئة للقيادة الرشيدة بنجاح اليوم الأول من الحج والمتمثل في تصعيد الحجاج لمنى لقضاء يوم التروية.

وأوضح الأمير خالد أنه تم ضبط 101 حملة حج وهمية ومنع 490785 مخالف لأنظمة الحج من الدخول إلى مكة والمشاعر المقدسة، ، كما تمت إعادة 219890 مركبة مخالفة ، والقبض على 9599 ناقل مخالف.

وبين الفيصل بأن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة 1.752.014 حاجاً و عدد حجاج الداخل والخارج لهذا العام يتجاوز 2مليون حاج بزيادة عن العام الماضي بـ 426.263 حاج.