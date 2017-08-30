 الأرصاد: سماء غائمة جزئياً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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الأرصاد: سماء غائمة جزئياً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

الأرصاد: سماء غائمة جزئياً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون السماء غائمة جزئياً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 42 درجة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 35 كيلو مترا في الساعة، وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 41 وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية, بسرعة 15 – 35 كيلو مترا في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 40 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 35 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 42 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 35 كيلو متراً في الساعة .

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