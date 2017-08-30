إستياء كبير في أوساط المعلمين والمعلمات بعد إعلان حركة النقل الداخلي

أبدى عدد كبير من المعلمين والمعلمات الذين لم يتم نقلهم ضمن حركة النقل الداخلي التي أعلنتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مساءاليوم مبدين تذمرهم من نتائج الحركة والتي لم تلبّ طموحاتهم. وطالب المعلمون والمعلمات إدارة التعليم بالمنطقة بحركة نقل إلحاقية لتحقيق ولو جزء بسيط من الرضى الوظيفي والنفسي لهم.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عبر حسابها الرسمي على حق المعلم والمعلمة في الاعتراض على نتائج حركة النقل حيثسيكون متاحاً من خلال نظام نور ولمدة أسبوع من تاريخ إعلان الحركة.