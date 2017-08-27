 فهد بن سلطان يواسي أسرتي الجهني والسميري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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فهد بن سلطان يواسي أسرتي الجهني والسميري

فهد بن سلطان يواسي أسرتي الجهني والسميري
المناطق - تبوك
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك أسرة المواطن عبدالرحيم عليثه الجهني وأسرة المواطن قاسم عبد ربه السميري بعد اصطدامهما بسيارتيهما وجهاً لوجه في محافظة أملج مما نتج عنه وفاتهما وزوجة وابنتي المواطن عبدالرحيم الجهني وإصابة ثلاثة من أبنائه ، ودعى سموه  الله تعالى أن يتغمدهم  بواسع رحمته وأن يلهم أسرتيهما الصبر والسلوان فيما أعربت الأسرتان عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على مواساته وتعزيته غير المستغربة من سموه الكريم سائلين الله تعالى أن لا يري سموه أي مكروه.
“جوال منطقة تبوك٨٠٠٧٠٠”

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