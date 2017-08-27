محمد بن زايد يبحث مع لافروف قضايا إقليمية ودولية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عددا من القضايا الإقليمية والدولية والتطورات والمستجدات في المنطقة.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد مع لافروف، الذي يزور البلاد حاليا ضمن جولة له في المنطقة، وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، الثلاثاء.

ورحب الشيخ محمد بن زايد بوزير الخارجية الروسي والوفد المرافق له، وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية وسبل تعزيزها وتطويرها.

وقد حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.