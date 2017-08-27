 أهالي قرية عويرة يستحضرون “يوم من الماضي “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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أهالي قرية عويرة يستحضرون “يوم من الماضي “

أهالي قرية عويرة يستحضرون “يوم من الماضي “
المناطق - محمد الغبيشي
في بادرة رائعة أقام أهالي  قرية عويرة بمحافظة المندق بمنطقة الباحة “يوم من الماضي”  حيث اجتمع فيه أهالي القرية لإعادة تاريخ الآباء والأجداد والعودة للعديد من العادات والتقاليد الجميلة التي اندثرت .
بدأ البرنامج في الصباح الباكر وسط المباني القديمة ويهدف البرنامج للحفاظ على تراث الآباء والأجداد حيث بدا اليوم بالإفطار بالأكلات الشعبية مثل المعرق  والدغابيس والمشاريق والسمن والعسل وخبز البر ’ تلا وجبة الإفطار الاستماع لكبار السن والعودة لذكريات أهل القرية والمنطقة خلال السنوات الماضية .
ومارس الحضور العديد من الألعاب الشعبية التي اندثرت
مثل لعبة القطره والزقطه والكبابة .
وقبيل الظهر تم ذبح عجل وتقطيعه وتوزيعه بنفس الطريقة القديمة التي اعتاد أهالي القرية عليها قبل عشرات السنين .
ويعتبر هذا البرنامج مكملا للعديد من البرامج المميزة التي اعتاد أهالي القرية على إقامتها بإشراف من معرف القرية الشيخ فواز بن مسفر
مثل الزواج الجماعي ’ وبرنامج المعايده السنويه وكان هناك مجهودات كبيرة لإنجاح هذا البرنامج بمشاركة الجميع وروح الفريق الواحد.

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