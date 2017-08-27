أهالي قرية عويرة يستحضرون “يوم من الماضي “

في بادرة رائعة أقام أهالي قرية عويرة بمحافظة المندق بمنطقة الباحة “يوم من الماضي” حيث اجتمع فيه أهالي القرية لإعادة تاريخ الآباء والأجداد والعودة للعديد من العادات والتقاليد الجميلة التي اندثرت .

بدأ البرنامج في الصباح الباكر وسط المباني القديمة ويهدف البرنامج للحفاظ على تراث الآباء والأجداد حيث بدا اليوم بالإفطار بالأكلات الشعبية مثل المعرق والدغابيس والمشاريق والسمن والعسل وخبز البر ’ تلا وجبة الإفطار الاستماع لكبار السن والعودة لذكريات أهل القرية والمنطقة خلال السنوات الماضية .

ومارس الحضور العديد من الألعاب الشعبية التي اندثرت

مثل لعبة القطره والزقطه والكبابة .

وقبيل الظهر تم ذبح عجل وتقطيعه وتوزيعه بنفس الطريقة القديمة التي اعتاد أهالي القرية عليها قبل عشرات السنين .

ويعتبر هذا البرنامج مكملا للعديد من البرامج المميزة التي اعتاد أهالي القرية على إقامتها بإشراف من معرف القرية الشيخ فواز بن مسفر

مثل الزواج الجماعي ’ وبرنامج المعايده السنويه وكان هناك مجهودات كبيرة لإنجاح هذا البرنامج بمشاركة الجميع وروح الفريق الواحد.