 اللجنة النسائية بمؤسسة حجاج أفريقيا غير العربية تتعرف على إدارة الأزمات ميدانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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اللجنة النسائية بمؤسسة حجاج أفريقيا غير العربية تتعرف على إدارة الأزمات ميدانيا

اللجنة النسائية بمؤسسة حجاج أفريقيا غير العربية تتعرف على إدارة الأزمات ميدانيا
المناطق - الرياض

نظمت مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية اليوم ورشة عمل ميدانية لتدريب المشاركات باللجنة النسائية على إدارة الأزمات وتجنب مخاطر التدافع والإزدحام وذلك بالتنسيق مع مكاتب الخدمة الميدانية والجهات المعنية.

شرح خلالها رئيس لجنة الدراسات بإدارة دعم الجودة في المؤسسة الدكتور سعود الخديدي، كيفية التعامل مع الأزمات ووضع خطة سير مدعومة بالأرقام والأماكن المجدولة على خارطة العمل لتفادي أي عارض يواجه الكادر الميداني، منبها إلى أهمية إثراء الجانب المعرفي بإدارة الأزمات وتعزيز الوعي في مواجهة الأخطار وكل ما يعيق نجاح الخطط المعدة لموسم الحج.

وتطرق إلى عدة جوانب تتمثل في التخطيط المسبق والتهيئة الذاتية لتجربة العمل الميداني، وتطوير المهارات والقدرات لمواجهة الأزمات داخل المشاعر المقدسة والاستغلال الأمثل لعامل الوقت، كما رَكّز على الجانب العملي  بشكل تفصيلي لاستيعاب تجارب العمل وتنفيذها على أرض الواقع بصورة جيدة من حيث الإدراك والتصرف السليم في حال التدافع  في المواقع والأماكن المزدحمة وغيرها من العوائق العامة التي قد تواجه العاملين ميدانيا كانقطاع التيار الكهربائي في المخيمات وارتفاع درجة الحرارة.

وعرض الدكتور الخديدي، نماذج مجدولة للسير داخل مشعر منى وعرفة وتوزيع الموظفات على المخيمات لتسهيل عمل الفريق وتحديد المواقع بالأرقام والألوان بما يناسب مع التوقيت الزمني لمهام الفريق في المشاعر المقدسة.

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