 مصرع وإصابة 27 في حادثي مرور في وقت واحد بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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مصرع وإصابة 27 في حادثي مرور في وقت واحد بالطائف

مصرع وإصابة 27 في حادثي مرور في وقت واحد بالطائف
المناطق - عادل الزهراني
لقي شخص مصرعه وأصيب 26 اخرين في حادثي مرور وقعت في وقت واحد على طرقات الطائف,حيث وقع الحادث الاول في رنيه وأسفر عن حالة وفاة و6 اصابات .اما الحادث الثاني فوقع بالقرب من عشيره ، إثر انقلاب سيارة من نوع جمس ، واصيب 20 شخصا في الحادث باصابات مختلفة ونقلوا الى المستشفيات.
وأشار ماجد الزهراني المتحدث الاعلامي بالنيابة بصحة الطائف,ان غرفة العمليات في الشئون الصحية سارعت الى ارسال 10 فرق الى الحادثين لمساندة فرق الهلال الاحمر ,وتم نقل الاصابات الى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج اللازم ,موضحا ان  هناك تنسيقا بين الهلال الاحمر والشئون الصحية والدفاع المدني والجهات الامنية لمباشرة  مثل هذه الحوادث..

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