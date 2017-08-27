بر الشرقية توزع أضاحي أكثر من ثلاثة آلاف مضحي بعد “غد”

رسائل نصية للمضحين لتحلل

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن إجمالي عدد المضحين الذين قاموا بتوكيل الجمعية في الدمام والخبر في الأضحية بلغ 3513 مضحيا حتى مساء الثلاثاء الماضي موضحا أن الجمعية قامت بتوقيع عقد مع متعهد لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمضحين حيث بلغ سعر النعيمي 1250 ريال وبلغ سعر السواكني 800 ريال وأضاف العفيصان أن هناك العديد من الأطباء البيطريين والمشرفين على الأضاحي بالمسالخ بالإضافة ل20 جزارا في كل مسلخ كما راعت الجمعية أن يكون الذبح مرخصا ومطابقا للمواصفات من تهوية المكان والإضاءة ونظافة بجودة عالية كما راعت الجوانب الشرعية للأضحية وعينت مشرفين على الأضاحي للإشراف على عملية الذبح للتأكد من أن عملية الذبح لا تتم إلا في وقتها الشرعي ليتم نقلها لمقرات التوزيع وإرسال رسائل نصية للمضحي الذي وكَل الجمعية تفيده بأنه تم ذبح أضحيته ليقوم المضحي بعدها بالتحلل واستلام أضحيته في حال لم يتبرع بكامل الأضحية ومن ثم تقوم الجمعية بتوزيع الجزء الآخر من الأضحية على مستجقيه بالمنطقة في الوقت الشرعي

إطلاق رابط إلكتروني لاستقطاب متطوعي الأضاحي

وأكد يوسف بن إبراهيم المقرن مساعد الأمين العام والمشرف العام على إدارة التطوع أن الجمعية اهتمت بآلية العمل الإلكترونية في برنامج أضاحي حيث بدأ فرع الجمعية بالدمام البرنامج بإطلاق رابط إلكتروني لاستقبال طلبات المضحين عبر الموقع الإلكتروني وكذلك أطلقت الجمعية رابطا لتسجيل المتطوعين الراغبين في التطوع ببرنامج أضاحي موضحا أن عدد المتطوعين بالبرنامج منذ إطلاق الرابط حتى الآن بلغ 43 متطوعا ودعا المقرن المتطوعين بالمنطقة للانضمام للتطوع ببرنامج أضاحي عبر الرابط https://t.co/Jws78JOOpG

1711 مضحي تم استقبالهم إلكترونيا بالدمام

فيما قال حسين العلي مدير فرع جمعية البر بالدمام “دار الخير” أن الدار استقبلت عبر موقعها الإلكتروني 1711 أضحية منهم 1361 نعيمي و350 سواكني وأوضح العلي أن المضحين يتم تأكيد حجزهم للأضحية إلكترونيا خلال 24 ساعة من تسجيل طلبهم بعد دفع المبلغ في فرع دار الخير بحي عبد الله فؤاد مبينا أنه في حال التبرع بكامل الأضحية ستصل رسالة نصية عند ذبح الأضحية وعند اختيار التبرع بثلث الأضحية تصل رسالة نصية عند الذبح لاستلام ثلثي الأضحية من دار الخير منوها أنه في حال عدم استلام المضحي يتم التبرع بها كاملة لمستفيدي الجمعية.

1802 مضحي تم استقبالهم بالخبر