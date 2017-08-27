بالصور ” مستودعات تعليم الليث ” تنهي توزيع المقررات الدراسية على كافة مدارس المحافظة ومكاتب التعليم

في إطار الاستعداد المبكر لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ ، أنهت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في إدارة المستودعات المركزية ، توزيع وترحيل المقررات الدراسية على جميع مدارس البنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية على مستوى المحافظة ومكتبي التعليم بمحافظة أضم وربوع العين ، وكذلك ترحيل الأثاث والتجهيزات المدرسية للمباني التعليمية الجديدة .

أوضح ذلك مدير إدارة المستودعات بتعليم الليث طلق بن دخيل الله الثعلبي حيث ذكر أن عملية التوزيع والترحيل بدأت منذ وقت مبكر بتشكيل فريق عمل من المستودعات بالإدارة ومستودعي مكتبي التعليم بأضم وربوع العين لضمان وصول المقررات الدراسية لكل مدرسة بالتنسيق مع قادة وقائدات المدارس ، منوها بمتابعة وتوجيهات مدير التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي وإشرافه المباشر ودعمه الكبير والذي كان له الأثر الإيجابي في سرعة وصول المقررات للمدارس بكل يسر وسهولة.

وطالب ” الثعلبي” قادة وقائدات المدارس بعملية جرد وفرز الكتب وفي حال وجود عجز مخاطبة إدارة التخطيط والتطوير بالإدارة أو الطلب عبر بوابة المستفيد الإلكترونية ، وعدم الحضور إلى إدارة المستودعات وتكبد مشقة عناء السفر ، مبيناً وجود وسائل نقل يتم من خلالها تغطية طلبات جميع المدارس.

وفي سياق متصل ناشد ” الثعلبي ” أبنائه الطلاب وبناته الطالبات بالمحافظة على الكتاب المدرسي لأهميته الدينية والعلمية والمادية موضحا أن الدولة رعاها الله دفعت ملايين الريالات من أجل توفيره وتوزيعه بالمجان .

وفي الختام قدم ” الثعلبي ” شكره وتقديره لقادة وقائدات المدارس على حرصهم ومتابعتهم لوصول المقررات لمدارسهم وتحملهم الاتصالات المتكررة عليهم ، رغم تمتعهم بإجازتهم السنوية .

كما عبر ” الثعلبي ” عن شكره وتقديره لزملائه موظفي المستودعات بالإدارة ومكتبي التعليم بأضم وربوع العين نظير جهودهم من خلال العمل على فترتين صباحية ومسائية وأثناء العطلة الرسمية ، متمنيا للجميع عاما دراسيا حافلا بالعطاء والتميز والإنجاز .