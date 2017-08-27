عبد المعين الشيخ: أحمال “التروية” (252) ميجاوات.. ولم نتلق أي بلاغات مؤثرة بشبكة الكهرباء

أكد المهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ رئيس القطاع الغربي المشرف العام على أعمال الشركة السعودية للكهرباء في الحج، أن الخطة التشغيلية الكهربائية للشركة هذا العام تسير وفق ما خُطط له وأن يوم “التروية” في مشعر منى شهد ارتفاعاً في الأحمال مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح الشيخ أن الأحمال الكهربائية في مشعر منى سجلت (اليوم الأربعاء) 8 ذي الحجة 1438هـ حوالي (252) ميجاوات، بنسبة ارتفاع بلغت 11% مقارنة بالعام الماضي، مضيفاً أن الشركة السعودية للكهرباء تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية على أعلى مستوى من الموثوقية والكفاءة في الأداء مراعيةً تحقيق أعلى معايير السلامة في أعمالها وذلك في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، مبيناً أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات تتضمن الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية، وذلك من خلال توسعة بعض المحطات القائمة، وإدخال وحدات توليد جديدة للخدمة حسب الخطة، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمدينة مكة المكرمة بعدد من المشاريع الكهربائية في مجال النقل والتوزيع، وتشغيل وتوسعة محطات تحويل جهد (380/110) كيلو فولت وتعزيز وتشغيل محطات تحويل فرعية جديدة في مختلف المواقع بالمشارع المقدسة.

وأفاد المشرف العام على الخطة الكهربائية في حج 1438هـ أن الشركة السعودية للكهرباء لم تتلق أي بلاغات أثرت على الشبكة وأن الوضع الكهربائي كان طبيعياً جداً، لافتاً الانتباه إلى أن الشركة تلتزم وموظفيها بجميع إجراءات ومعايير السلامة وفقاً لبرنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Stars)، سواء فيما يتعلق بالتعامل مع الخدمة الكهربائية، أو قيادة لمركباتها ودراجاتها النارية في المشاعر المقدسة، حفاظاً على سلامة الحجاج ومنسوبي الشركة من المهندسين والفنيين الذين ينتشرون في ميادين مكة المكرمة وفي المشاعر المُقدسة تحت شعار “نعمل بإتقان من أجل ضيوف الرحمن”، مشيراً إلى جهود الشركة في تعزيز الشبكة الكهربائية بمكة المكرمة والمشاعر المُقدسة والمدينة المنورة، وكذلك طرق مداخل الحج بجانب تجهيز فرق للطوارئ لإصلاح أي أعطال طارئة في هذه الشبكات، وتعزيز شبكة التوزيع بكافة المواقع مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة بوجه عام.

وختم الشيخ مؤكداً أن مشاريع توليد الطاقة الكهربائية الجديدة التي أضافت قدرات إجمالية بلغت (2058) ميجاوات، ومشاريع النقل الكهربائي التي بلغت سبعة عشر مشروعاً بقدرة إجمالية وصلت (3706) ميجا فولت امبير، ساهمت في تعزيز موثوقية الخدمة هذا العام ومواجهة الأحمال القياسية التي شهدتها مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسمي العمرة والحج.

