“المرور”: جاهزون لإدارة الحركة المرورية في مكة والمشاعر

أعلن مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء خالد بن أحمد الضبيب، جاهزية خطط إدارة الحركة المرورية في مشعر منى بدءاً من اليوم (الأربعاء)، وتسهيل انتقال ضيوف الرحمن من مكة المكرمة إلى أماكن إقامتهم في مشعر منى.

وقال اللواء الضبيب: “إن خطة السير في مشعر منى ليوم 8 “التروية”، تتمثل في تخصيص طرق الملك عبدالعزيز والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله للسير في اتجاهين، لتسهيل الحركة المرورية أمام مؤسسات الطوافة وحجاج الداخل لنقل حجاجهم عن طريق الردين، فيما خصصت طرق سوق العرب والجوهرة والملك فيصل والقصر الملكي للسير في اتجاه واحد من الشرق إلى الغرب.

وبيّن أن الخطة المروية في يوم 9 “عرفة” ، هي نفس خطة اليوم الثامن من حيث إبقاء الخطوط مفتوحة لاستقبال الحجاج في منى، لافتاً النظر إلى أن ليلة العاشر من ذي الحجة ويوم العيد سيكون اتجاه السير من الشرق إلى الغرب، والطرق مفتوحة حتى اكتمال وصول الحجاج إلى منى، ويتم بعدها إغلاق طريق الملك فيصل وطريق القصر الملكي، نظرا لارتفاع حركة المشاة فيهما.

وأفاد أن خطة السير في يوم “عرفة” تتمثل في بداية عملية التصعيد من الساعة 8 من صباح يوم 8 / 12، وتستمر حتى اكتمال دخول الحجاج إلى عرفات الساعة 12 من ظهر يوم 9 / 12، مشيراً إلى أن طريق الطائف السريع سيتم من خلالها التصعيد بشكل كبير، إلى جانب وجود خطوط طولية (26 – 38 – 44 – 56) لنقل الحركة المرورية من مزدلفة إلى عرفات، علاوة على وجود خطوط عرضية مهمتها التبديل بين الخطوط الطولية لتمكين الحجاج من الوصول إلى مواقع مخيماتهم في عرفات.

وأبان أن خطة النفرة من عرفات إلى مزدلفة تتم من خلال فتح جميع الطرق من الشرق إلى الغرب للوصول إلى مزدلفة من خلال طرق ( 26 – 38 – 44 – 50 – 56 – 62)، إضافة إلى طريق الطائف السريع.

وحول نقاط المنع وضبط الدراجات النارية بالمشاعر المقدسة، أوضح مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور، أنه تم البدء في تطبيقها من يوم الثالث من شهر ذي الحجة، وتستمر حتى 13 / 12، مطالباً قائدي الدراجات النارية بلبس الخوذة وحمل الرخصة المرورية والتصريح، مشيراً إلى أنه تم البدء بمنع دخول المركبات غير المصرح لها التي تقل حمولتها عن 25 راكباً من خلال 25 نقطة منع ثابتة ومتحركة إلى المشاعر المقدسة من يوم 5 / 12.

وأشار إلى أنه اعتباراً من يوم أمس 7 / 12، دخل طريق الملك فيصل وطريق الطائف الهدا ضمن نطاق المشاعر المقدسة، وتم منع السير فيهما لغير المرخص لهم، مبيناً أنه في يوم 10 / 12 سيتم فتح عرفات ومزدلفة ويكون المنع فقط تحت كبري الملك فيصل.

وأوضح اللواء الضبيب، أن الخطة المرورية بمزدلفة تغطي مساحة 12.375 كم2 من مساحة المشعر، وتم استقطاع 1.40 كم 2 لبناء الخيام المطورة، ويبلغ طول طرقها 35 كم، فيما تبلغ مساحة المواقف فيها 7،275 كم2 وتوفر 3.900 موقف خاص بحافلات الحجاج.

وبيّن أن خطة تصعيد الحجاج إلى عرفات مروراً بمزدلفة ستبدأ في السادسة من صباح يوم عرفة وتستمر حتى الثالثة ظهراً، فيما خصصت الطرق أرقام (38 -44 -56 -50 -62) للحافلات، مع تخصيص مواقف للحافلات بجوار منطقة الإيواء، كما سيتم استخدام الطرق (38 -44-50 -56 -62) في النفرة من مزدلفة لمنى، مع استخدام جسر الملك فيصل في حالة العودة لأخذ الرحلة الثانية من نفرة الحجاج من عرفات.

وأفاد أن الخطة تتضمن تخصيص دراجات نارية للمرور للاستخدام في التدخل السريع لتحريك الحافلات التي تتوقف في أماكن غير مخصصة لها، حيث تم توفير مفاتيح بديلة لتشغيل الحافلات وإبعادها ثم حجزها في مرفق مروري رديف تجنباً للوقوف العشوائي.

ولفت مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور، النظر إلى أن خطة المرور تعتمد على تفريغ المنطقة المركزية أمام المشاة في ساعات الذروة، من خلال وضع تسع نقاط لفرز المركبات على المداخل المؤدية لمركزية مكة المكرمة، فيما سيتم توحيد اتجاهات طرق الملك عبدالعزيز ومحبس الجن وطريق المسجد الحرام من منطقة الخرمانية، وطريق العتيبية الحجون، وطريق أم القرى، من الساعة العاشرة من يوم الثاني عشر من ذي الحجة، لفتح الطرق أمام نفرة الحجيج إلى الرابعة فجراً من نفس اليوم.