خادم الحرمين يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا إعصار هارفي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قدم فيه التعازي لفخامته وللشعب الأمريكي في ضحايا الإعصار هارفي، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد الملك المفدى استعداد المملكة المساهمة في الجهود المبذولة لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لتجاوز هذه الكارثة.