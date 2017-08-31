 (فيديو) أنقذ حياة 400 طفل.. ضابط هندي يحمل عبوة ناسفة بيديه العاريتين ويركض بها بعيدا عن مدرسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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(فيديو) أنقذ حياة 400 طفل.. ضابط هندي يحمل عبوة ناسفة بيديه العاريتين ويركض بها بعيدا عن مدرسة

المناطق - وكالات

بيديه العاريتين، حمل ضابط شرطة في الهند عبوة ناسفة كبيرة وركض بها بعيدا عن مدرسة، منقذا حياة 400 طفل كانوا فيها.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن الضابط أبهيشيك باتل البالغ من العمر 40 عاما ركض لمسافة كيلومتر حاملا القنبلة التي عثر عليها في فناء مدرسة بولاية مادهيا براديش وسط الهند.

وقال باتل إنه لجأ إلى هذا الخيار المغامر، بعدما تعذر إيجاد فريق متفجرات يستطيع التعامل مع القنبلة التي تزن 10 كيلوغرامات، ونظرا إلى أن المنطقة كانت تعج بالأطفال والسكان. وأضاف:” لقد تعلمنا أثناء التدريب أن مثل كهذا قنابل عندما تنفجر تنشر الدمار في محيط 500 متر”.

وأظهرت لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الضابط وهو يركض حاملا القنبلة، التي جرى تفجيرها لاحقا تحت السيطرة. وتلقى الضابط مكافأة بلغت (50 ألف روبية) أي ما يعادل 600 دولار أميركي بسبب تصرفه الشجاع.

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